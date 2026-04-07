Parasites : symptômes et remèdes naturels

Aujourd'hui, nous allons parler des signes avant-coureurs qui peuvent vous aider à détecter la présence de parasites dans votre corps. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer : peu importe votre état de santé actuel, il y a de fortes chances que vous ayez des parasites dans votre corps en ce moment même. Ils ne causent simplement aucun problème pour l'instant.

Qu'est-ce qu'un parasite ? Un parasite peut être un virus, un ver, une bactérie ou un champignon, et sa relation à votre corps est très différente. Ce n'est pas une bactérie ou un microbe bénéfique. Il se nourrit de vos ressources, vous cause des problèmes, sans aucun bénéfice en retour.

Cette relation est donc plutôt pathogène. Bien sûr, il existe même des personnes parasites. Elles se nourrissent des ressources d'autres personnes. Elles ne donnent rien en retour. Elles prennent sans cesse. Vous connaissez probablement des personnes comme ça. En ce qui concerne les microbes, tant qu'il y a échange, il n'y a pas de problème. Mais ces parasites vous volent littéralement vos nutriments.

Voyons donc certains des symptômes que vous allez ressentir. Le premier symptôme important concerne la digestion. Toutes ces réactions digestives dues aux parasites sont principalement causées par votre système immunitaire qui tente d'éliminer ces microbes indésirables. Vous aurez donc généralement la diarrhée.

Quel est l'avantage de la diarrhée ? Eh bien, c'est un moyen d'éliminer les parasites. La diarrhée est donc l'un des symptômes les plus courants de la présence de parasites, surtout si elle survient juste après un long voyage à l'étranger, par exemple, et que vous avez accidentellement bu de l'eau provenant d'un endroit où votre système immunitaire est moins résistant que celui de certaines personnes.

Parmi les autres symptômes liés à l'immunité, on retrouve les nausées. Vous avez la nausée. Ce symptôme est également lié à la réaction de votre système immunitaire pour éliminer le parasite.

Vous pouvez aussi avoir des ballonnements importants. Vous pouvez avoir beaucoup de gaz. Vous pouvez même être constipé. Le symptôme suivant que vous pourriez ressentir en cas de présence de parasites est la fatigue, principalement due au fait que les parasites vous privent de nutriments.

Ils sont compétitifs. Ils vont consommer tous les nutriments de votre intestin grêle et vous laisser carencé. Vous allez donc vous sentir fatigué. Vous allez vous sentir léthargique. Vous allez vous sentir épuisé. Vous n'aurez tout simplement pas l'énergie nécessaire.

Sans parler de la fatigue due au système immunitaire, qui travaille d'arrache-pied pour éliminer le parasite. Et cela pourrait aussi être dû à des niveaux élevés d'histamine. L'histamine est une sorte de poison qui provoque la fatigue et qui se produit lors des réactions immunitaires.

Un autre symptôme courant des parasites est la démangeaison au niveau des parties génitales. Vous pouvez aussi ressentir des démangeaisons dans tout le corps, mais c'est un symptôme fréquent des parasites. Un autre symptôme courant est le changement d'humeur, n'est-ce pas ? Cela va affecter votre humeur.

Vous pourriez vous sentir irritable. Vous pourriez avoir des problèmes de glycémie simplement à cause de l'impact de ces microbes sur votre organisme. Vous aurez probablement des changements cutanés à terme, surtout si vous avez une infection parasitaire.

Si vous avez la teigne ou des ascaris, vous pouvez présenter des problèmes de peau. Une piqûre de tique, comme dans le cas de la maladie de Lyme, peut provoquer des rougeurs ou une éruption cutanée. Il arrive souvent d'avoir envie de lactose, par exemple de glace ou de sucreries.

La pire chose à faire en cas d'infection parasitaire ou de candidose est de continuer à consommer du lactose ou des sucreries. Chez certaines personnes, selon la durée de l'infection, l'appétit peut augmenter ou diminuer. Il est possible de perdre complètement l'appétit, ou au contraire, au début de l'infection, d'avoir un appétit accru car le corps n'assimile pas correctement les nutriments contenus dans les aliments, ceux-ci étant absorbés par les parasites.

De plus, face aux infections en général, l'un des mécanismes de défense du corps est la perte d'appétit et le jeûne, ce qui renforce indirectement le système immunitaire et aide à mieux combattre l'infection. Comme beaucoup d'animaux, par exemple, lorsqu'ils contractent une infection, ils perdent également l'appétit. Ainsi, l'idée de manger davantage pour nourrir son corps n'est pas toujours la meilleure solution pour le système immunitaire.

Des troubles de la concentration peuvent également survenir, un symptôme fréquent des infections parasitaires, en raison de la réaction immunitaire et des toxines libérées par certains parasites lors de leur élimination par le système immunitaire. Des allergies et des éternuements excessifs peuvent également être des symptômes d'une infection parasitaire. Il est important de déterminer la date d'apparition de ces symptômes et les événements qui l'ont précédée.

Dans ma pratique, j'ai reçu de nombreux infirmiers et infirmières, et j'ai souvent constaté qu'ils étaient plus souvent porteurs de parasites. L'une des causes fréquentes d'infection est le milieu hospitalier, qui semble être le pire endroit pour contracter une infection.

C'est un endroit à éviter si vous voulez prévenir les infections, car il y a beaucoup de malades, n'est-ce pas ? Et vous avez ce groupe concentré de personnes malades avec tous ces agents pathogènes qui circulent. Les parasites sont très, très courants.

Environ 3 milliards de personnes dans le monde contractent des infections parasitaires chaque année. Je pense que plus de 200 000 personnes meurent des suites de parasites. C'est pourquoi il est si important de comprendre que votre système immunitaire est votre meilleure arme.

Vous avez besoin de votre système immunitaire pour contrôler ces parasites et agents pathogènes. C'est sa raison d'être. Et l'un des principaux moyens utilisés par ces agents pathogènes contre vous est de supprimer votre système immunitaire pour bloquer des nutriments comme le zinc, la vitamine D et d'autres nutriments, afin de prendre un avantage injuste.

Mais vous devez vraiment accorder une attention particulière au système immunitaire. Si vous n'en tenez pas compte, vous risquez, je ne sais pas, de détruire accidentellement votre système immunitaire en essayant de détruire l'agent pathogène ou la maladie. Il est donc essentiel de bien comprendre l'importance de votre système immunitaire dans tout traitement que vous suivez, car dès que vous le supprimez, vous êtes plus vulnérable aux infections et aux autres problèmes de santé.

Cela est étroitement lié à votre microbiome intestinal. Ce dernier est probablement responsable d'au moins 75 à 80 % de votre système immunitaire. Il est donc primordial de préserver ces microbes et de veiller à ce que cette relation ne devienne pas conflictuelle, notamment en raison d'un environnement stressant.

Il existe plus de 300 000 types de parasites différents. Ils sont omniprésents. Impossible de les éviter complètement, et vivre dans un environnement stérile est impossible.

La meilleure arme contre les parasites est donc de prendre soin de son système immunitaire. Quels sont les meilleurs remèdes contre les parasites ? Ce sont les remèdes naturels qui possèdent de puissants effets antiparasitaires tout en présentant le moins d'effets secondaires possible. Je vais donc les passer en revue maintenant. Il y en a quatre, et bien d'autres encore, mais ceux-ci sont d'origine végétale.

Les plantes sont également sensibles aux infections parasitaires et, depuis des millénaires, elles ont développé des stratégies et des substances chimiques pour éliminer les parasites. Nous pouvons donc nous inspirer de ces plantes et les consommer pour lutter contre nos propres parasites.

Le principal antidote contre les parasites est l'ail. Il est donc conseillé d'en consommer en grande quantité. En deuxième position, l'extrait d'absinthe. C'est un antiparasitaire très puissant et un bon vermifuge.

Le suivant est le clou de girofle. Il contient certains phyto- nutriments aux puissants effets antiparasitaires. Enfin, il y a le fameux extrait de brou de noix noire.

Il s'agit d'extraits de l'enveloppe extérieure de la noix noire, très piquante et très efficace contre les parasites. On trouve rarement des parasites autour des brou. Même pour les animaux, comme par exemple les bovins que j'élève, on peut utiliser du vinaigre de cidre comme vermifuge, à la place d'un médicament.

Pourquoi est-ce important ? Parce que tout ce qui augmente l'acidité de l'estomac peut aider à éliminer les parasites. L'une des principales raisons pour lesquelles on attrape des parasites est probablement que le pH de l'estomac n'est pas assez acide pour détruire les parasites présents dans les aliments. L'acidité gastrique constitue donc une barrière essentielle pour empêcher la survie des microbes.