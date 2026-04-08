Déclaration du Conseil suprême iranien sur le cessez-le-feu & les conditions de négociation

Larry Johnson – Le 8 avril 2026 – mondialisation ca

Si vous pensez que la guerre est finie, détrompez-vous. L’Iran n’a pas accepté de cessez-le-feu. Il a accepté de cesser ses représailles à condition qu’Israël et les États-Unis mettent fin à leurs attaques. La balle est donc dans le camp de l’Occident. Malgré l’affirmation de la Maison Blanche selon laquelle le détroit d’Ormuz est désormais ouvert au trafic, il n’en est rien. L’Iran continuera d’autoriser les navires, au cas par cas, à entrer et sortir du golfe Persique après avoir payé un droit de passage. L’Iran répartira ces fonds avec Oman. Si l’Iran facture un million de dollars — payable en yuans chinois —, il percevra environ 96 milliards de dollars par an. De quoi reconstruire une ou deux écoles.

Lisez attentivement la déclaration publiée par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il s’agit d’une présentation officielle et détaillée de la position de l’Iran :

“L’ennemi, dans cette guerre injuste, illégale et criminelle contre la nation iranienne, a subi une défaite indéniable, historique et écrasante. Grâce au sacrifice du leader martyr de la Révolution islamique, le Grand Ayatollah Imam Khamenei, au leadership du Guide suprême et commandant en chef, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, au courage des combattants sur les lignes de front et à la présence historique et héroïque du peuple iranien depuis le tout début de la guerre, l’Iran a remporté une grande victoire et contraint les États-Unis à accepter son plan en 10 points.

“En vertu de ce plan, les États-Unis s’engagent par principe à garantir la non-agression, à reconnaître le contrôle continu de l’Iran sur le détroit d’Ormuz, à accepter l’enrichissement d’uranium, à lever toutes les sanctions primaires et secondaires, à mettre fin à toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’AIEA, à indemniser l’Iran pour les préjudices subis, à opérer un retrait des forces de combat américaines de la région et à mettre un terme à la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance au Liban.

“Nous félicitons le peuple iranien pour cette victoire et soulignons que la finalisation de ses détails nécessite encore de la persévérance, un leadership prudent et l’unité.

“Au cours des 40 derniers jours, l’Iran et les forces de la résistance au Liban, en Irak, au Yémen et dans les territoires palestiniens ont porté à l’ennemi des coups mémorables. L’Iran et l’axe de la résistance, qui incarnent l’honneur et l’humanité face aux ennemis les plus barbares, ont infligé une leçon historique à l’ennemi, en ébranlant ses forces, ses infrastructures et ses atouts politiques, économiques, technologiques et militaires jusqu’à l’effondrement, ne lui laissant d’autre choix que de se soumettre.

“Au début de la guerre, l’ennemi a cru pouvoir rapidement dominer l’Iran sur le plan militaire et le forcer à capituler en le plongeant dans l’instabilité. Il a estimé que les capacités de l’Iran en matière de missiles et de drones seraient neutralisées et ne s’attendait pas à une riposte régionale aussi puissante.

“Il a cru que cette guerre sonnerait le glas de l’Iran, lui permettant d’agir librement, de diviser le pays, de s’emparer de ses ressources et de le plonger dans un chaos durable.

“Malgré la perte de leur dirigeant, les combattants iraniens et leurs alliés, s’appuyant sur leur foi et inspirés par l’imam Hussein, ont décidé de donner une leçon décisive : venger les actions passées et s’assurer que l’ennemi renonce à toute idée d’agression future et soit contraint à l’humiliation devant la nation iranienne.

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