Pesticides et loi d'urgence

« Cela affecte divers organismes bénéfiques du sol tels que les champignons (mycorhizes) et les vers ronds (nématodes), et compromet leur biodiversité », explique Marcel van der Heijden. Les fongicides dominent les résidus détectés, devant les herbicides, dont le glyphosate, signe d’une pression chimique généralisée.

Une vaste étude menée dans 26 pays européens révèle que 70 % des sols sont contaminés par des pesticides, bien au-delà des zones agricoles. Pilotée par un consortium scientifique incluant l’université de Zurich et publiée fin janvier dans la revue Nature, cette recherche repose sur 373 prélèvements et l’analyse de 63 substances. Elle met en lumière une contamination diffuse, transportée notamment par les vents, et ses effets sur la biodiversité souterraine.

Champs, forêts, prairies : 70 % des sols européens sont chargés en pesticides

Loi d'urgence agricole : la Confédération paysanne dénonce un projet "dangereux"





France-Soir avec AFP Publié le 10 avril 2026 - 15:45





"Une réponse très médiocre à des problèmes structurels, et dangereuse sur les reculs environnementaux" : la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, n'a pas mâché ses mots jeudi sur le projet de loi d'urgence présenté la veille par la ministre de l'Agriculture.

Annie Genevard a présenté mercredi en conseil des ministres un texte de mesures techniques "d'urgence" - notamment réclamé par la FNSEA - qu'elle espère voir adopter cet été.

"Vu les enjeux à venir de maintien des fermes face à un effondrement climatique et de la biodiversité, ce genre de texte enterre clairement la transition agricole", a déclaré la porte-parole Fanny Métrat lors d'une conférence de presse.

"On va monter au créneau et faire en sorte de se mobiliser pour que les parlementaires choisissent l'intérêt général et pas la liste de courses de la FNSEA", le syndicat agricole accusé par ses opposants de cogestion avec le gouvernement, a-t-elle ajouté, annonçant de futures mobilisations avec des ONG, comme l'an dernier lors de l'examen de la loi dite Duplomb.

Selon la Confédération paysanne, le texte de 23 articles ne répond pas à la colère agricole de l'hiver, ravivée par la dermatose bovine et l'accord de libre-échange entre des pays du Mercosur et l'UE.

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