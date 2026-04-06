TRUMP SUIT-IL UN TRAITEMENT CONTRE UNE DFT OU UN ALZHEIMER PRÉCOCE ?

https://x.com/f_asselineau/status/2041210122572042699

C'est la rumeur qui circule aux États-Unis : Trump aurait été diagnostiqué comme atteint du début de la maladie d'Alzheimer ou d'une dégénérescence fronto-temporale (DFT).

Il est un fait que le monde entier sursaute devant la multiplication de ses propos publics injurieux, grossiers et complètement inadaptés à sa fonction : - sur les dirigeants européens, dont il dit qu'ils sont contraints de lui «lécher le cul» à cause de la hausse des tarifs douaniers,

- sur le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane,qui serait lui aussi «obligé de [lui] lécher le cul» du fait de la guerre en Iran,

-sur Macron «maltraité par sa femme», qui lui «a filé une droite»,

-sur les dirigeants iraniens qu'il qualifie de «bâtards cinglés»,

- etc.

Pour des neurologues, toutes ces déclarations intempestives pourraient relever de la désinhibition caractéristique qui accompagne de nombreuses maladies neurodégénératives, en particulier celles touchant les régions frontales du cerveau. La désinhibition correspond à une perte du contrôle des comportements sociaux ou émotionnels et peut se manifester par des attitudes inadaptées, des paroles grossières sans filtre,des gestes brusques,une familiarité excessive ou une vulgarité soudaine.





[Cf. de nombreuses sources, dont : https://institutducerveau.org/actualites/meilleure-caracterisation-desinhibition-dans-degenerescences-fronto-temporales et https://fondation-alzheimer.org/desinhibition/ ]

Compte-tenu de l'importance planétaire des décisions prises par Trump, que ce soit pour l'économie,la diplomatie ou la paix mondiales,il va de soi que le diagnostic médical de son comportement de plus en plus contradictoire et erratique ne relève plus de sa seule vie privée.

Si le diagnostic était confirmé, certaines de ses déclarations ou de ses décisions pourraient être dévastatrices et poseraient un problème majeur aux États-Unis et au reste du monde.

C'est pourquoi beaucoup d'observateurs ne cachent plus leur angoisse. La Républicaine Marjorie Taylor Greene, naguère l'une des plus ferventes partisanes de Trump, et Bernie Sanders, l'ancien candidat aux primaires démocrates de 2016 et 2020, ont l'une et l'autre déclaré que Trump était devenu «fou» et «mentalement déséquilibré». Ils en appellent au Congrès des États-Unis pour le destituer de sa fonction présidentielle. [Source https://theguardian.com/us-news/2026/apr/05/trump-iran-threats-politician-reactions?

Le magazine Newsweek présente l'idée (que j'ai moi-même développée dans ma dernière vidéo) d'un recours de Vance au 25e Amendement de la Constitution : https://newsweek.com/trumps-chances-of-being-removed-by-25th-amendment-climb-11785658

En attendant,des politiques,des médecins et des journalistes s'interrogent sur les séjours que Trump fait désormais régulièrement à l'hôpital,en début de chaque mois semble-t-il. Des neurologues ont lancé l'hypothèse que Trump suivrait le protocole des médicaments les plus récents pour lutter contre une DFT ou un Alzheimer : perfusion de "Leqembi" ? C'est un anticorps monoclonal dirigé contre la protéine bêta-amyloïde, qui vise à nettoyer le cerveau de l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes qui accélèrent le déclin cognitif. Il a été approuvé par la FDA pour les personnes ayant un diagnostic prouvé de démence d'Alzheimer précoce et a été autorisé le 15/4/2025 sur le marché européen.

[Source https://francealzheimer.org/le-leqembi-valide-par-la-commission-europeenne/ ] perfusion de donanémab (Kisunla) ? Encore non autorisée en France. [Source https://francealzheimer.org/kisunla-la-haute-autorite-de-sante-refuse-son-acces-precoce-en-france/ ]

Les spécialistes de ces traitements expliquent que ces perfusions doivent être opérées à l'hôpital sous IRM, nécessaires pour la surveillance avant et pendant la prise du médicament. Elles nécessitent aussi un PET Scan technique d'imagerie de médecine nucléaire pour identifier les lésions tumorales et les dépôts de bêta-amyloïde (ce que Trump aurait dit avoir subi).

Ces perfusions mensuelles expliqueraient aussi les marques bleues sur le dos de la main, si commentées par la presse mondiale.

[Source https://reddit.com/r/pics/comments/1pg2ctq/oc_is_trump_on_leqembi_seen_in_cleveland_ohio/?tl=fr ]

CONCLUSION

L'état de santé de Trump ajoute à la gravité et à l'imprévisibilité d'une situation mondiale déjà explosive. ===