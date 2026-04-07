Le droit international ou des bases militaires étrangères : il faut choisir

Thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | Le 7 avril 2026





La guerre d’Israël, des États-Unis et du Royaume-Uni contre l’Iran a provoqué une remise en cause du droit international. Même le Conseil de sécurité avait oublié sa propre définition de l’agression. Il s’est prononcé contre lui-même. Il n’y a jamais eu de précédent à cette situation. Tous les États membres de l’ONU doivent désormais choisir entre, soit le droit international, soit le système d’alliance imaginé par les États-Unis.





La guerre israélo-états-unieno-britannique [1] contre l’Iran a profondément marqué les Nations unies et révolutionné la manière dont on abordait le droit international. Jusqu’ici, chacun croyait que ce droit était uniquement basé sur le respect de sa signature et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cependant, au fil du temps, chacun s’était aussi habitué à ce que jamais Israël et les États-Unis ne soient considérés comme hors la loi.





Bien qu’il évoque « une légitime défense collective » d’Israël (sic), ce point a été balayé par l’étonnante franchise du président des États-Unis, Donald Trump, selon lequel l’Iran ne menaçait pas son pays [2]. Jusqu’ici, Washington mentait sans vergogne pour maintenir l’illusion qu’il respectait le droit international. On se souvient des mensonges de George W. Bush et de Barack Obama sur les attentats du 11-Septembre, les armes de destruction massive iraquiennes, les massacres libyens et syriens et les guerres qui suivirent.





Benyamin Netanyahou s’est contenté de son discours trentenaire sur « la tête de la pieuvre », c’est-à-dire l’Iran, pour expliquer son influence. Il n’a pas trouvé mieux que de faire référence aux slogans des Iraniens : « Mort à l’entité sioniste ! », « Mort aux États-Unis ! », laissant entendre que l’Iran voulait tuer tous les Israéliens et tous les États-uniens. Or, scander « Mort à l’entité sioniste ! » n’a jamais voulu dire que l’on espérait la mort de l’Etat d’Israël et de sa population, mais juste que l’on remet en cause l’auto-proclamation de cet État, sans l’aval des Nations unies, et contrairement au projet initial d’État binational. Quant au cri de « Mort aux États-Unis ! », il signifie que l’Iran remet en cause la légitimité d’un État fondé sur le massacre de millions d’autochtones et sur l’esclavage de millions de noirs africains.

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