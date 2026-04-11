Victoire contre les utilisations illégales de pesticides

Le Tribunal correctionnel de Marseille vient de rendre un jugement exemplaire dans une affaire de trafic de produits phytopharmaceutiques (PPP) interdits en France. Douze prévenus (personnes physiques et sociétés agricoles, principalement dans les Bouches-du-Rhône et la Drôme) ont notamment été condamnés pour avoir importé et/ou utilisé illégalement plus de 3 500 litres de pesticides sans autorisation de mise sur le marché (AMM) en France.

A u cœur du réseau : un intermédiaire français qui achetait ces produits à une société espagnole (Agro Naqui) et les revendait à des exploitants agricoles. Pour masquer les achats, certains utilisaient de fausses factures faisant passer ces pesticides pour de simples engrais. Parmi les produits saisis et détruits figuraient des formulations falsifiées comme le DANADIM PROGRESS (contenant de la cyfluthrine, non homologuée dans l’UE et très toxique pour les organismes aquatiques) et le FINALE (contenant du carfentrazone-éthyle).



