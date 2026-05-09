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Ciel Voilé

9 mai : journée de l'Europe

9 Mai 2026, 16:27pm

9 mai : journée de l'Europe
Cliquez sur le lien bleu ci-dessous pour voir la vidéo 5' :

https://odysee.com/@Cielvoile:e/De-Villiers---9-mai-journ%C3%A9e-de-l'Europe:1

 

9 mai : journée de l'Europe
Cliquez sur le lien bleu ci-dessous pour voir la vidéo 2' :
https://odysee.com/@Cielvoile:e/Truquer-les-%C3%A9lections:4?view=shorts&from=channel

 

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