Fermeture prochaine des sites de Michel Dakar

Le 23 mai 2026

Les derniers moments des sites internet La Clé et le Pont et Aredam.net (Association de Réhabilitation de Daniel Milan), gérés par Michel Dakar



Annonce de Michel Dakar du 23 mai 2026, de la très prochaine fermeture définitive de mes deux sites internet par la police française, relativement à l’affaire Samuel Paty, un enseignant supposé assassiné par un musulman.

https://the-key-and-the-bridge.net/annonce-de-fermeture-definitive-de-mes-deux-sites-internet-par-la-police.html



Annonce reprise sur la page d’accueil du site La Clé et le Pont :

https://the-key-and-the-bridge.net/



Sur injonction de l’organisation dénommée « Police Nationale », l’hébergeur de mes deux sites internet DRI (Digital Rural Informatique https://dri.fr ), va très prochainement fermer mon site https://aredam.net , laissant pour le moment en place voire le fermant dans la foulée, le site https://the-key-and-the-bridge.net sur lequel cette annonce est publiée.



Le prétexte est qu’un document publié en octobre 2020, soit il y a 5 ans et demi « serait supposé porter atteinte à la personne humaine ».



Ce document expose la photographie de la tête coupée du professeur d’histoire Samuel Paty et tente de démontrer que c’est un faux grossier, que cette affaire est une manipulation d’un service secret. Cet enseignant aurait été victime d’un jeune homme de 19 ans présenté comme étant un fanatique musulman, à Conflans Sainte-Honorine en octobre 2020, lequel aurait réagi à l’exposé sur la liberté d’expression fait par cet enseignant à ses élèves, qu’il a illustré par les caricatures du prophète Mohamed, le créateur de l’Islam, publiées par Charlie Hebdo, ces caricatures étant inscrites au programme officiel de l’Education Nationale.

La suite :