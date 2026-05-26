Traduction de la vidéo de Rosario Marciano mise en ligne le 25 mai 2026 :

"Ne demandez jamais rien aux institutions ! L'État ne travaille pas pour les citoyens !"

Bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref. Plusieurs personnes m'ont demandé mon avis concernant la proposition de loi DDL, dite « Ciel bleu ». Je suis très perplexe face à cette initiative. Tout d'abord, la proposition est mal rédigée : il s'agit d'une simple traduction de la loi américaine en vigueur en Floride. De ce fait, elle est juridiquement inapplicable à certains égards pour un ministère public qui devrait s'en occuper. Ensuite, il faut surtout tenir compte du fait que nos députés ne seront pas tenus de débattre de ce projet de loi et que, même s'ils l'étaient, il serait susceptible d'être modifié, voire violé. En résumé, ce projet de loi n'est qu'un leurre. En réalité, pour l'instant, il n'a attiré qu'une foule de personnes, environ 23 000 citoyens, qui ont activé leur carte d'identité électronique (CIE) ou se sont inscrits sur le site web du ministère de la Justice, transmettant ainsi leurs données de santé complètes à l'État grâce à ce cheval de Troie qu'est la loi DDL « Ciel bleu ».





La définition est déjà quelque peu trompeuse, car lors de certaines périodes de forte pression, lorsqu'il n'est pas nécessaire de gaspiller des composés chimiques très visibles, comme les fameux polluants persistants, on utilise des produits d'entretien à base de manganèse. Ces produits donnent à notre ciel une couleur bleue apparente, qui n'est pas la couleur bleue naturelle, mais qui est due à la dispersion de la neurotoxine manganèse. Par conséquent, si un jour on devait réglementer ou interdire les chemtrails, la géo-ingénierie clandestine, appelée gestion solaire, également dans le cadre de ce projet de loi (et il ne s'agit pas d'objectifs militaires, ce qui est faux), on pourrait un jour opérer discrètement et en toute impunité avec des produits invisibles qui donneraient au ciel une couleur bleue, précisément due à la dispersion du manganèse. La population serait enfin satisfaite, alors qu'elle continuerait d'inhaler des substances toxiques qui nuisent à la santé en général et qui, certainement, franchissent la barrière hémato-encéphalique, provoquant ainsi des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le syndrome de Sjögren, pour ne citer que quelques exemples. Ce projet de loi ne résout donc rien.





D'ailleurs, pour ceux qui évoquent l'interdiction des chemtrails aux États-Unis, si vous vous renseignez auprès d'amis vivant dans la région, notamment en Floride et dans un autre État dont le nom m'échappe, peu importe, vous constaterez que les opérations n'ont jamais été interrompues. La dispersion de ces composés chimiques n'est pas nécessairement liée aux équipements de bord, même si les avions sont éventuellement équipés de diffuseurs (qui sont manifestement présents). En effet, la plupart de ces métaux toxiques et autres composants, comme le graphène, sont directement ajoutés au carburant OTAN. Les carburants d'aviation civile ne sont plus le fameux Jet A1 d'antan.





Tout a été unifié : le JP8, carburant militaire de l'OTAN, est désormais utilisé par les avions civils. Extrêmement nocif pour les écosystèmes, car spécifiquement conçu pour les avions militaires, ce carburant OTAN ne résout en rien le problème. Même un éventuel contrôle de l'appareil ne serait pas bénéfique, car celui-ci consomme un carburant fourni directement par l'OTAN, qui distribue elle-même ce carburant dans tous les aéroports à partir de réservoirs alimentés par des canalisations souterraines.





Ainsi, le problème ne sera pas résolu, même si un jour la géo-ingénierie devait être réglementée ou interdite. Il convient notamment de noter que le gouvernement Meloni, il y a encore quelques années, a légiféré pour répondre à certains besoins liés à la géo-ingénierie, sans parler de la loi de 1992 qui gère artificiellement les précipitations par le biais de contrats passés à l'époque avec Tecnagro et des Israéliens, spécialistes en la matière. Mais, abstraction faite de ces questions strictement juridiques, je réaffirme qu'il est totalement erroné de compter sur les institutions pour résoudre ses propres problèmes, car les institutions, les gouvernements, agissent aux dépens des citoyens.





On le constate, par exemple, avec le contrat signé il y a quelque temps par la municipalité de Rome avec les entreprises gérant les systèmes de communication à haute fréquence, notamment pour la 5G. Ce contrat stipule que des arbres doivent être abattus pour faciliter la communication entre les répéteurs déjà installés sur des lampes LED. Abattre des arbres, accroître la chaleur, réduire l'oxygène et dégrader le territoire ne me semble pas servir l'intérêt des citoyens. Pourtant, les institutions agissent ainsi, tout en se plaignant sans cesse d'écologie, de climat, de réduction de la circulation automobile, etc.





Nous sommes donc face à une hypocrisie flagrante de la part des institutions et nous ne pouvons ni imaginer ni espérer que les solutions viendront d'en haut. Les solutions ne peuvent venir que d'elles-mêmes. Par ailleurs, concernant ceux qui persistent à croire que je suis source de division et que je refuse toute collaboration, je tiens à préciser et à réaffirmer que mes propositions de collaboration ont été réitérées ces dernières années, notamment à partir de 2021-2022, période durant laquelle, entre autres, des personnes ont manipulé l'information, diffusant des informations erronées. Elles associent en effet les pulvérisations chimiques à l'ensemencement des nuages, c'est-à-dire à la production de pluie. Or, les pulvérisations chimiques sont hygroscopiques : elles déstabilisent le territoire, empêchent les précipitations et détruisent la nébulosité naturelle en la remplaçant par une nébulosité artificielle, comme l'indique l’US Air Force dans le document « Maîtriser le climat d'ici 2025 : définir les nuages ​​intelligents ». Autrement dit, les fameux chemtrails sont des nuages ​​intelligents, et non des traînées de condensation.





Malheureusement, j'entends des experts en géo-ingénierie, des néophytes, affirmer que les épandages chimiques seraient une forme d'ensemencement des nuages. Ces mêmes personnes, à l'origine de cette proposition de loi, propagent les mêmes informations erronées, parlant d'ensemencement des nuages ​​pour provoquer des précipitations. Or, l'ensemencement des nuages ​​est une forme de géo-ingénierie opposée à la géo-ingénierie hygroscopique clandestine, c'est-à-dire la désertification du territoire à des fins strictement militaires. Je soupçonne donc que ces propositions de loi émanent de l'armée, qui est aussi à la tête de ces opérations de géo-ingénierie clandestine visant à optimiser les signaux radar satellitaires pour la gestion de drones qui, par exemple, doivent quitter l'Ukraine pour ravager le territoire russe. Ces initiatives, à mon avis, bien qu'elles soient très mal rédigées, méritent d'être examinées.





Je vais essayer de vous convaincre de leur pertinence sur le site web du référendum des initiatives populaires. Détail de l'initiative : interdiction de modifier les conditions météorologiques. Sans espace, parenthèse. La géo-ingénierie est également mal formulée. Au moins, ils l'avaient corrigée, même après que je l'aie signalée. Il s’agit de la météo et pas de météores. Bref, en partant d'une définition incorrecte et des indications de la loi proposée, directement tirées des lois de Floride, nous avons vraiment pris un mauvais départ.





C'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, j'ai créé un système d'ionisation qui capturait les nanoparticules dispersées par les avions et la pollution en général, et générait des ions négatifs, facilitant la formation de nuages ​​naturels. Aujourd'hui, aux États-Unis, une nouvelle initiative sociale est née pour créer et combattre ce problème, en se basant précisément sur les idées que j'avais diffusées en 2017. J'avais notamment créé des appareils portables qui ont été déployés dans différentes régions de Ligurie et du Piémont, et nous avons immédiatement obtenu d'excellents résultats. Nous avons installé ce système d'ionisation atmosphérique et nous avons résolu le problème tant que l'équipement était fonctionnel. Ce sont donc des initiatives pertinentes, mais malheureusement, personne n'a souhaité m'aider à créer un appareil plus performant et plus puissant. J'ai été contacté à l'époque par deux techniciens du CNR, qui ont ensuite disparu, ayant manifestement reçu l'ordre de ne pas poursuivre ce projet.





Or, aux États-Unis, mes idées de 2017 ont été appliquées à la lettre et un appareil a été créé qui permet d'ioniser l'atmosphère avec des ions négatifs, réduisant ainsi la pollution atmosphérique et résolvant le problème de la sécheresse induite par les chemtrails. Voici un schéma vidéo tiré du site web de l'entreprise qui distribue cet appareil d'ionisation atmosphérique. Il s'agit d'un système de géo-ingénierie sans composants nocifs, sans iodure d’argent, sans bactéries, sans graphène 3D, fonctionnant simplement comme une cascade, une rivière, un torrent : il produit des ions négatifs. Les particules de poussière et de pollution, ainsi que celles manifestement rejetées par ces avions, se fixent aux ions négatifs puis retombent au sol. Ces particules agissent comme noyaux de condensation, provoquant la reformation des nuages ​​et l'apparition de faibles précipitations. C'est important. Je me souviens de quelques sceptiques qui se moquaient de moi à l'époque, me ridiculisant car ils pensaient que c'était une idée farfelue. Pourtant, comme vous pouvez le constater, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Australie et en Chine, ce dispositif est utilisé systématiquement pour provoquer des pluies naturelles, et non des orages artificiels qui dépendent manifestement de l'ensemencement des nuages ​​d'altitude avec du pétrole brut. Je le répète donc, les choses doivent être faites correctement, les décisions doivent être prises en fonction des paramètres que nous avons toujours utilisés comme points de référence.





Autrement dit, il ne faut jamais demander de faveur au gouvernement, car celui-ci agit contre les citoyens. Nous devons agir de la base au sommet, si possible. Nous devons être proactifs à cet égard, et divulguer des données de santé sous couvert d'un projet de loi à signer sur le site web du ministère de la Justice ne semble certainement pas être une bonne idée. Les signatures atteindront probablement le nombre minimum requis, soit 50 000 je crois, mais vous verrez que tout cela ne mènera à rien, si ce n'est à la divulgation de nos données de santé avec une signature de trop. Je vous remercie et à la prochaine. Cordialement.

Rosario Marciano





