«Une pollution généralisée» : la plus grande nappe phréatique d’Europe contaminée par un cocktail de micropolluants chimiques

Dorian Mao - Le 8 mai 2026

Mal de Rhin. Pesticides, PFAS, substances pharmaceutiques… la nappe phréatique du Rhin supérieur abrite un cocktail de polluants chimiques, selon un rapport publié jeudi. Si l’agriculture productiviste et les industries sont les principales responsables, les rejets des stations d’épuration sont aussi pointés du doigt.





«Il ne reste que quelques points de mesures exempts de traces de micropolluants, ils sont un peu comme le dernier petit village d’Astérix», avance, laconique, Baptiste Rey, coordinateur pour l’Observatoire de la nappe d’Alsace (Aprona) du projet transfrontalier Ermes-ii-Rhin 2022-2025. Cet inventaire scientifique porte sur l’analyse de la qualité de l’eau de la nappe phréatique rhénane. Plus grand réservoir d’eau souterraine en Europe, elle permet d’alimenter près de cinq millions d’habitant·es en eau potable, de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) à Bâle (Suisse) en passant par l’Alsace.

Dans un auditorium du Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin), la fin de la matinée du jeudi 7 mai se déroule dans une atmosphère bien pesante. Baptiste Rey conclut la présentation du rapport de 550 pages publié le jour même par l’équipe scientifique du projet Ermes-ii-Rhin : «Nous sommes face à une pollution généralisée de la ressource en eau de la nappe phréatique Rhénane.» Ce ton alarmant reflète les résultats dévoilés : 96 % des 1 500 points de mesures analysés – répartis le long du Rhin entre le sud de l’Allemagne, le nord de la Suisse et l’est de la France – sont contaminés par au moins un micropolluant.





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