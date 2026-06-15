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Ciel Voilé

Accord USA-Iran

15 Juin 2026, 16:34pm

L'Iran et les négociations avec Trump 

 

https://x.com/Cosmos_politic/status/2065685117641601307

 

 

Le journaliste américain Jeremy Scahill, du site Drop Site, a rapporté, citant des sources iraniennes, une nouvelle frappante selon laquelle l'Iran a fait appel à des experts et des psychologues pour préparer un dossier psychologique sur Donald Trump, après avoir conclu qu'il souffre de troubles graves dans la perception et la prise de décision.

 

Selon ces sources, les messages iraniens adressés à Trump étaient révisés par des spécialistes en psychologie avant leur envoi, dans le but de les formuler de manière adaptée à son état psychologique et d'influencer son comportement politique. Les sources ont ajouté qu'ils ont commencé à observer des progrès dans la gestion de ses interactions après l'adoption de cette approche.

 

L'un des responsables iraniens a décrit la situation de manière sarcastique en disant qu'ils ne traitaient plus avec un chef d'État, mais avec un patient nécessitant une gestion psychologique minutieuse.

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