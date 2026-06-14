Trois jours plus tard seulement, le 12 juin à 17 h 21 (heure de l’Est américaine), une directive du Département du Commerce des États-Unis, émise au titre des autorités de sécurité nationale, changeait radicalement la donne. Cette directive imposait la suspension immédiate de l’accès à ces deux modèles pour tout ressortissant étranger , qu’il soit aux États-Unis ou à l’étranger, y compris les employés non américains d’Anthropic elle-même. Face à l’impossibilité technique de filtrer en temps réel la nationalité des utilisateurs, Anthropic a pris la décision radicale de désactiver Fable 5 et Mythos 5 pour l’ensemble des utilisateurs mondiaux. Seuls les modèles plus anciens (Opus 4.8, Sonnet, Haiku) restent accessibles.

Le 9 juin 2026, Anthropic, l’une des entreprises les plus respectées du secteur de l’intelligence artificielle (IA), annonçait le lancement de deux nouveaux modèles phares : Claude Fable 5 et Claude Mythos 5 . Fable 5 représentait la version « sécurisée » destinée au grand public et aux entreprises, dotée de garde-fous robustes. Mythos 5, quant à lui, était la version « nue », plus puissante, réservée à des partenaires de confiance sélectionnés, notamment dans le cadre du Project Glasswing dédié à la cybersécurité. Ces modèles appartiennent à une nouvelle classe dite « Mythos-class », marquant un saut significatif en matière de capacités agentiques (c’est-à-dire la capacité à raisonner, planifier et exécuter des tâches complexes de manière autonome sur de longues périodes).

Recherche de Maria Zee sur data centers et aquifères :





"Nous avons longuement abordé la question des centres de données dans cette émission, et à juste titre. C'est un problème grave aux États-Unis et dans le monde entier, qui rassemble des personnes de tous bords politiques. Car, figurez-vous, que l'on soit conservateur ou progressiste, nous avons des droits humains fondamentaux qui nous permettent d'accéder à des besoins vitaux comme l'eau, un don de Dieu, et non de l'État ou des géants de la tech. Erin Brockovich s'est récemment engagée dans la lutte contre les centres de données.





Elle a lancé un site web comprenant une carte interactive recensant les centres de données achevés, en construction, en projet ou signalés par la population. Ces signalements sont probablement dus aux accords de confidentialité qui nous empêchent d'être informés de leur arrivée dans notre région, mais le public n'est pas dupe. Nous avons donc décidé d'innover aujourd'hui. J'ai créé une série de cartes à partir des données d'Erin Brockovich sur les centres de données.





J'y ai ensuite superposé des cartes des aquifères. J'ai ensuite superposé les emplacements des villes intelligentes à ces cartes, et ce que j'ai découvert est assez stupéfiant. J'ose même dire que cela corrobore ma théorie : les dirigeants rendent délibérément les zones rurales invivables afin de nous forcer à vivre dans des villes intelligentes où nous serons constamment surveillés et contrôlés."