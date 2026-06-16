La Cour suprême israélienne prolonge la détention du médecin gazaoui Abou Safia sans inculpation

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— La Cour suprême israélienne a rejeté un recours visant à libérer le médecin palestinien Hussam Abou Safia, directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Gaza, confirmant ainsi son maintien en détention sans inculpation, selon Reuters.





L'avocat d'Abou Safia affirme qu'il est détenu depuis décembre 2024 et qu'il est actuellement maintenu à l'isolement à la prison de Nafha dans des conditions déplorables. Malgré des maladies chroniques, ce médecin civil est victime de graves négligences médicales, de passages à tabac réguliers et de privations de nourriture et d'eau.





En vertu de la loi israélienne, Abou Safia est considéré comme un « combattant illégal », une désignation qui permet aux autorités de prolonger sa détention indéfiniment sans présenter de preuves ni déposer d'acte d'accusation formel. L'organisation Médecins pour les droits de l'homme Israël a rapporté que le médecin a été placé à l'isolement immédiatement après le dépôt de sa requête. Il fait partie des dizaines de professionnels de santé et de secouristes gazaouis pris pour cible et faits prisonniers par les forces israéliennes alors qu'ils exerçaient leurs fonctions.





Avant son placement en isolement total, un avocat du PHRI a documenté les conditions épouvantables de la détention prolongée d'Abu Safia. Le médecin souffre de maladies de peau non traitées, de graves pénuries alimentaires et s'est vu refuser une intervention chirurgicale cruciale pour retirer des éclats d'obus provenant d'une frappe de drone de sa cuisse. Selon sa famille, le Dr Abu Safia a été arrêté le 27 décembre 2024, uniquement pour avoir désobéi aux ordres de l'armée israélienne d'abandonner ses patients pendant un siège de 80 jours de l'hôpital.