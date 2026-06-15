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Ciel Voilé

Vers la censure généralisée : Starmer interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans au Royaume-Uni

15 Juin 2026, 17:12pm

Vers la censure généralisée : Starmer interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans au Royaume-Uni

 

France-Soir Publié le 15 juin 2026 - 10:55


 

Ce lundi 15 juin 2026, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé une interdiction stricte des principaux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans. La mesure, inspirée du modèle australien (« Australia plus »), vise TikTok, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Facebook, Threads, Twitch et Kick. Elle repose sur une vérification d’âge robuste et s’accompagne de restrictions supplémentaires sur les jeux (suppression des discussions avec des inconnus) et des limites sur les chatbots IA.


 

Officiellement, il s’agit de protéger les mineurs des « contenus nocifs ». Une consultation aurait recueilli un large soutien parental (près de 90 %). Pourtant, cette décision s’inscrit dans une tendance beaucoup plus large qui inquiète de plus en plus : celle d’un contrôle étatique croissant de l’information au nom de la « sécurité ».


 

Une mesure inefficace et hypocrite


 

L’expérience australienne montre déjà les limites de ce type d’interdiction. Six mois après son entrée en vigueur, une majorité d’adolescents y contournaient encore les restrictions via des VPN ou des comptes falsifiés. Au Royaume-Uni, le résultat sera probablement identique : les jeunes les plus déterminés migreront vers le dark web ou des outils de contournement, exposés à des contenus bien plus dangereux.

La suite :

https://www.francesoir.fr/politique-monde/vers-la-censure-generalisee-starmer-interdit-les-reseaux-sociaux-aux-moins-de-16

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