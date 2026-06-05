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Ciel Voilé

Sondage le pouls de la nation - « L’Heure de la Rupture » : les Français tournent massivement le dos aux médias mainstream (juin 2026)

5 Juin 2026, 18:08pm

Sondage le pouls de la nation - « L’Heure de la Rupture » : les Français tournent massivement le dos aux médias mainstream (juin 2026)

Sondage le pouls de la nation - « L’Heure de la Rupture » : les Français tournent massivement le dos aux médias mainstream (juin 2026)

France-Soir/BonSens.org Publié le 05 juin 2026 - 15:00


 

Dans la continuité de la vague de juin 2026 du baromètre Le Pouls de la Nation, France-Soir et BonSens.org publient aujourd’hui un volet consacré aux médias. Réalisée par l’institut MIS Group auprès d’un échantillon représentatif de 1 200 Français (méthode des quotas : sexe, âge, région, CSP) entre le 31 mai et le 1er juin 2026, cette enquête révèle une rupture historique

les Français ne se contentent plus de critiquer les grands médias, ils les ont massivement désertés.

 

Une consultation ultra-fréquente mais expéditive : 66 % des Français déclarent s’informer au moins une fois par jour, dont la moitié plusieurs fois. Pourtant, 46 % consacrent moins d’une heure par jour à l’information globale.
Ce paradoxe traduit une consommation frénétique mais superficielle : zapping permanent, alertes push, réseaux sociaux. Dans un pays saturé d’informations, les citoyens sont informés en continu… mais de plus en plus vite et de moins en moins en profondeur.

Le rejet massif du discours télévisuel mainstream

63 % des sondés estiment que le contenu des chaînes mainstream (TF1, France Télévisions, BFM) « manque totalement d’objectivité ». Seuls 26 % défendent encore leur impartialité.

Après des années de traitement uniforme de sujets sensibles (crise sanitaire, immigration, questions sociétales), la majorité des Français considère désormais les grands médias télévisés comme partisans. Le doute n’est plus à la marge : c’est la norme.

 

La suite :


 

https://www.francesoir.fr/politique-france/sondage-le-pouls-de-la-nation-l-heure-de-la-rupture-les-francais-tournent

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