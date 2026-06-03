La société israélienne BlackCore a déployé des cyberopérations sophistiquées pour saboter des candidats de gauche en France

The cradle - Le 3 juin 2026





Une campagne sophistiquée de cyberespionnage et de diffamation orchestrée par la société israélienne BlackCore, ciblant des candidats de gauche pro-palestiniens de La France Insoumise (LFI), a provoqué une onde de choc au sein de la classe politique française. Selon Middle East Eye, ces opérations clandestines, menées lors des élections municipales de mars à Marseille, Toulouse et Roubaix, ont eu recours à de faux comptes automatisés, à des publicités diffamatoires ciblées et à des fuites de données hautement sensibles, notamment les informations fiscales et les mots de passe du député LFI François Piquemal (battu à Toulouse).





Victimes et analystes de sécurité ont condamné cette opération, la qualifiant d'atteinte sans précédent à la souveraineté démocratique française, conçue spécifiquement pour sanctionner les candidats LFI pour leur opposition affirmée au génocide perpétré par Israël à Gaza.





Les traces numériques de cette ingérence remontent à des entreprises technologiques basées à Tel Aviv, soulevant de sérieuses questions quant à une possible implication d'un État étranger. À Toulouse, où Piquemal a perdu de justesse l'élection municipale face au maire sortant d'extrême droite, Jean-Luc Moudenc, la cyberattaque a coïncidé avec une forte mobilisation interne des sections locales d'Elnet, groupe de pression pro-israélien, et du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).





Malgré une enquête de Viginum, l'autorité française de surveillance des ingérences numériques, des allégations ont émergé selon lesquelles l'État français aurait tenté de censurer et d'étouffer les conclusions de l'enquête afin d'éviter une grave rupture diplomatique avec Tel-Aviv. Parallèlement, le parquet de Paris a ouvert une enquête pénale indépendante pour tentative de déstabilisation électorale.





Ce sabotage de haute technologie est largement perçu par les experts du renseignement comme une dangereuse répétition générale d'une ingérence plus profonde en vue de l'élection présidentielle française de 2027. Les analystes de sécurité soulignent que si les services de renseignement français se préparaient traditionnellement à la désinformation russe, la menace israélienne a pris l'État au dépourvu.





Alors que des forces de droite comme le Rassemblement national de Jordan Bardella se tournent vers des positions pro-israéliennes pour obtenir un soutien international, les responsables de LFI avertissent que l'absence d'organes de surveillance indépendants et robustes rend les prochaines élections nationales françaises extrêmement vulnérables à des manipulations étrangères sophistiquées.





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