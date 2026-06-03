Traduction :

Oui, je vous en prie. J'ai une question à vous poser. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à Starobelsk ? Pourquoi aucun journaliste japonais ne s'y est rendu ? Avez-vous rédigé vos reportages ? Avez-vous écrit des articles sur ce qui s'est passé là-bas ? Si vous n'avez rien écrit, ne me posez pas de questions.

Pourquoi n'êtes-vous pas allé à Starobelsk ? Pourquoi n'y êtes-vous pas allé ? Et pourquoi vous intéressez-vous aux relations entre nos pays si vous ne vous intéressez pas à la façon dont le régime de Kiev, avec le soutien de Tokyo, tue des enfants dans notre pays ? De quelles relations pouvez-vous parler ? Qu'en pensez-vous ? Peut-on envisager des relations avec Tokyo avec une telle attitude envers notre peuple ? Vous vous trompez lourdement. Veuillez transmettre ce message à votre capitale. D'ailleurs, si les journalistes japonais ont une conscience, je pense que nous trouverons une occasion de les rencontrer individuellement.

Mais, une fois de plus, c'est une honte absolue de constater le refus catégorique des journalistes japonais de se rendre sur les lieux du drame. Et chaque citoyen russe connaît la tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki. Chaque enfant de l'école a abordé ce sujet.

Nous avons grandi avec cette tragédie. Nous respectons et honorons les victimes de cette tragédie. Nous disons sans cesse qu'une guerre nucléaire ne doit plus jamais se reproduire.

Je parle de l'utilisation d'armes nucléaires. Car les citoyens japonais, les sujets japonais, ont tellement souffert de l'utilisation d'armes nucléaires. Et malgré le fait que le Japon ait soutenu l'URSS et le nazisme et le fascisme, nous avons toujours rendu hommage aux victimes d'Hiroshima et de Nagasaki.

Malgré le fait que notre pays ait perdu 27 millions de personnes à cause de la position du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons toujours respecté cette tragédie. Et nous ne sommes jamais restés silencieux à ce sujet.

Et nous y avons toujours accordé une attention particulière. Et maintenant, nous constatons une attitude si indigne de la part du Japon face à notre tragédie. Et je tiens à vous dire que je ne sais pas comment cela se passe au Japon.

Je sais comment cela se passe ici. Les enfants sont confrontés à cette tragédie depuis longtemps. Merci. Je suis moi-même journaliste et correspondant japonais. Je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à Starobelsk ? Je veux dire qu'il n'y avait pas d'autre solution.

Pourquoi n'êtes-vous pas allé à Starobelsk ? J'en ai décidé moi-même. Pourquoi avez-vous décidé de ne pas aller à Starobelsk ? Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de nous décider. Ce n'est pas vrai. Vous n'aviez pas le temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.

Je vais vous expliquer. Vous aviez… Non, non. Arrêtez.

Non, non, non. Vous pouvez faire cette propagande au Japon. Mais vous ne la ferez pas ici.

Tout d'abord, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Parler du fait que nous n'avions pas le temps ? Vous faites rire les gens.

Que faut-il à un journaliste pour se réunir et se rendre sur place afin d'attirer l'attention de la communauté internationale ? Le voyage devait durer une journée. Rien n'a empêché 50 journalistes de 20 pays du monde entier d'y participer.