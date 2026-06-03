L'Assemblée nationale s'attaque au sujet du cadmium

France-Soir Publié le 03 juin 2026 - 15:40





Le cadmium, présent dans certains engrais phosphatés, s’accumule lentement dans les sols agricoles avant de remonter dans la chaîne alimentaire. À l’Assemblée nationale, une proposition de loi veut abaisser fortement les seuils autorisés. Peut-on nourrir le pays sans fertiliser ses champs avec un poison à retardement ?

Le cadmium n’est pas un nouveau venu. Il dort naturellement dans certaines roches, circule dans les sols, puis entre dans les plantes par les racines, et l’agriculture moderne lui a ouvert une autoroute. Selon l’Anses, les matières fertilisantes représentent en moyenne plus de 80 % des apports en cadmium aux sols agricoles français. Les engrais minéraux phosphatés arrivent en tête, avec 55 %, devant les effluents d’élevage et les boues ou composts.

Les engrais phosphatés sont fabriqués à partir de roches riches en phosphore, souvent importées d’Afrique du Nord. Ces roches peuvent contenir des teneurs élevées en cadmium, que les procédés classiques ne retirent pas totalement. Une fois épandu, le métal reste et s’installe comme une poussière lourde dans la mémoire des sols.

L’Anses a tiré la sonnette d’alarme en mars 2026, confirmant une surexposition de la population française par l’alimentation, et rappelle que, chez les non-fumeurs, celle-ci peut représenter jusqu’à 98 % de l’imprégnation au cadmium. Les aliments les plus contributeurs sont ceux que l’on mange tous les jours, pas forcément les plus contaminés au gramme près. Pain, céréales, pâtes, riz, pommes de terre, biscuits et certains légumes composent cette géographie ordinaire de l’exposition .

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