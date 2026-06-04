Photovoltaïque : de la poule aux œufs d’or vendue à coup de subventions, à l’élixir amer d’un marché en dégénérescence

G. L. Publié le 04 juin 2026 - 12:55





Voilà le chemin parcouru en quelques années par des milliers de Français séduits par le mirage de l’autoconsommation solaire. Encouragés par l’État à installer des panneaux sur leur toit grâce à des aides publiques massives, ils ont cru investir dans un avenir vert et rentable. Ils ont surtout investi dans un système qui, faute de garde-fous suffisants, a attiré des opportunistes et transformé leur production d’énergie propre en source de litiges, de pertes financières et de désillusion.



Le rapport annuel 2025 du médiateur national de l’énergie, publié le 2 juin, dresse un constat accablant. Le nombre d’installations photovoltaïques individuelles a explosé : plus de 777 000 raccordées au deuxième trimestre 2025, en hausse de 56 % en un an. Derrière cette croissance spectaculaire financée par l’argent public se cache une réalité beaucoup plus sombre. Les litiges liés au photovoltaïque ont été multipliés par six depuis 2022. Plus de 580 saisines recevables rien qu’en 2025 concernent la revente du surplus injecté sur le réseau. Un chiffre qui ne cesse de grimper alors que le volume global des litiges énergétiques a légèrement reculé.



Au cœur de cette dérive, un acteur emblématique : JPME (Actelios Solutions). Spécialisé dans le rachat de l’électricité solaire des particuliers, l’entreprise a vu les plaintes contre elle plus que doubler en 2025, atteignant 621 saisines. Retards de paiement systématiques, défauts de versement, non-respect des engagements pris devant le médiateur… Les griefs sont graves et répétés. Il a fallu attendre janvier 2026 pour que le ministère de l’Économie lui retire enfin son autorisation d’achat. Trop tard pour des milliers de producteurs qui se sont retrouvés sans interlocuteur, sans revenu et sans recours rapide pendant des mois.





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