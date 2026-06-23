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Ciel Voilé

Paris : relevés de températures

23 Juin 2026, 18:12pm

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B
Beatrice
23/06/2026 21:51
C'est fou comme les politiciens et leurs complices merdias nous mentent... heureusement, ce type de vidéo circule rapidement sur les réseaux sociaux, merci aussi à cielvoile.fr!!
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