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Il semble que la réponse à la question que nous posions hier, à savoir si Trump allait pouvoir maintenir l’accord de paix avec l’Iran au-delà de la pression sioniste, soit résolue. Israël a de nouveau bombardé le Liban, une clause du pacte a été violée et, par conséquent, le détroit d’Ormuz a été refermé.





La réponse à la question est celle-ci : Israël fait ce qu’il veut et les Yankees ne peuvent rien empêcher aux Israéliens. Donc Israël est une puissance plus puissante que les États-Unis, bien qu’il s’agisse d’un pays minuscule qui, par son poids économique, devrait avoir la même importance géopolitique que l’Uruguay ou l’Équateur.





Peut-être, voyant qu’il n’aura pas de quoi se débarrasser du joug israélien, Trump est sorti pour glapir sur les réseaux sociaux qu’il ne donnera pas un seul centime aux Iraniens. Cela contredit ce qui a été signé par Trump lui-même qui représente l’engagement de verser 300 milliards de dollars à l’Iran au titre de réparation.





Les Iraniens ne sont pas idiots et ont signé le mémorandum, mais ils ont retenu la garantie. En voyant qu’Israël a attaqué le Liban, Téhéran a de nouveau ordonné la fermeture d’Ormuz et maintenant la situation est exactement revenue à ce qu’elle était depuis le début de la guerre fin février.





La conclusion est simple : la signature de Trump ne vaut rien parce que Trump ne commande pas. Ce sont les sionistes qui commandent aux États-Unis et tant qu’ils le voudront, il y aura la guerre dans le monde. Et si les Yankees ne font pas une seconde et définitive indépendance, ils vont perdre le pays après avoir perdu l’empire. Même le pays ne leur restera pas !