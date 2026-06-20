“The Charlie Kirk Show” repris par un agent israélien peu après l’assassinat de Charlie Kirk

Max Blumenthal – Le 19 juin 2026 – mondialisation.ca





L’empire médiatique de Charlie Kirk et son organisation militante d’extrême droite, Turning Point USA (TPUSA), sont désormais sous le contrôle du pouvoir israélien qu’il a passé les derniers mois de sa vie à combattre. Erika Kirk affirme aujourd’hui que son mari a soutenu Israël jusqu’au bout, tandis que TPUSA enterre son opposition à la guerre contre l’Iran.





The Charlie Kirk Show est désormais diffusé par un agent d’Israël enregistré au niveau fédéral chargé de diffuser de la propagande sioniste dans les médias américains. Ce diffuseur bénéficie d’un contrat annuel colossal de 46 millions de dollars conclu entre le gouvernement israélien et Brad Parscale, l’ancien chef de cabinet de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2020. Ce pourrait être le plus gros contrat de lobbying de l’histoire des opérations d’influence étrangère aux États-Unis.



Le 10 septembre 2025, Kirk a été assassiné lors de la première étape de sa tournée américaine de retrouvailles à l’Utah Valley State University. Huit jours plus tard, Parscale s’est enregistré en tant qu’agent étranger du ministère israélien des Affaires étrangères, assumant la responsabilité d’une campagne de propagande “adaptée au public de la génération Z sur toutes les plateformes, notamment TikTok, Instagram, YouTube, les podcasts et d’autres canaux numériques et audiovisuels pertinents”.





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