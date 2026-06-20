Algues vertes en Bretagne : Quand la justice capitule devant les seigneurs de l’agro-holding

France-Soir publié le 20 juin 2026 - 08:15





Nouvelle victoire des lobbies agricoles et des grands propriétaires terriens en Bretagne. La justice administrative a annulé un programme de mesures plus contraignantes pour les agriculteurs, censé lutter contre les marées vertes qui empoisonnent régulièrement les côtes bretonnes comme le rapporte France 3. Un revers cuisant pour les riverains confrontés à cette pollution récurrente.

Derrière le vernis progressiste d’une Bretagne fièrement drapée dans cet écologisme de façade, la réalité du terrain pue le lisier, le profit et l’intimidation. Ce verdict sonne le glas de l’illusion citoyenne face aux véritables maîtres du jeu.

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