Archives : article du New-York Times : l’OTAN en Ukraine

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Le coup d'État soutenu par l'OTAN en Ukraine a eu lieu le 22 février 2014. Dans l'article ci-dessous, le *New York Times* confirme que deux jours plus tard, le 24 février, le nouveau chef des services de renseignement ukrainiens — nommé par le gouvernement choisi par les États-Unis — a contacté la CIA et le MI6 pour établir un partenariat dirigé contre la Russie. Quelques jours auparavant seulement, la Russie était le principal partenaire de l'Ukraine en matière de sécurité ; après le coup d'État, le pays allait devenir un État de première ligne de l'OTAN face à la Russie.

L'opération de la CIA contre la Russie s'est développée entre 2014 et 2022 :

- « 12 bases opérationnelles avancées, nouvellement construites le long de la frontière russe. Depuis chaque base, selon le général Kondratiouk, les officiers ukrainiens géraient des réseaux d'agents chargés de recueillir des renseignements à l'intérieur de la Russie. Des agents de la CIA ont installé du matériel sur ces bases pour faciliter la collecte de renseignements et ont également identifié certains des diplômés ukrainiens les plus qualifiés issus du programme "Operation Goldfish", collaborant avec eux pour approcher des sources russes potentielles. »

- « Le poste d'écoute situé dans la forêt ukrainienne fait partie d'un réseau de bases d'espionnage soutenu par la CIA et mis en place au cours des huit dernières années ; ce réseau comprend 12 sites secrets le long de la frontière russe... Vers 2016, la CIA a commencé à former une unité de commandos ukrainiens d'élite — connue sous le nom d'Unité 2245 — chargée de capturer des drones et du matériel de communication russes afin que les techniciens de la CIA puissent en effectuer l'ingénierie inverse et percer les systèmes de chiffrement de Moscou. »

La présence de la CIA et du MI6 en Ukraine a constitué l'une des motivations clés de l'invasion russe :

- « Vers la fin de 2021, selon un haut responsable européen, M. Poutine envisageait de lancer une invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services de renseignement russes ; ce dernier lui a affirmé que la CIA, de concert avec le MI6 britannique, contrôlait l'Ukraine et la transformait en tête de pont pour des opérations contre Moscou. »

*** La guerre en Ukraine a clairement été provoquée (voire déclenchée) par l'OTAN. L'abondance de preuves rend ce fait indéniable. Pourtant, l'establishment politico-médiatique défend le récit d'une « invasion non provoquée » en rejetant et en criminalisant toute explication concernant l'implication de l'OTAN, les qualifiant de tentatives visant à « légitimer » l'invasion russe. Pourquoi le rôle joué par l'OTAN dans le déclenchement de cette guerre est-il important ? Reconnaître la part de responsabilité de l'OTAN ainsi que les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité ouvrirait la voie à un compromis et à la paix. En s'obstinant à promouvoir le récit de « l'invasion non provoquée », on présente les armes comme le chemin vers la paix, permettant ainsi à l'OTAN de poursuivre sa guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien.

https://www.nytimes.com/2024/02/25/world/europe/cia-ukraine-intelligence-russia-war.html