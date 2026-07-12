𝗟𝗜𝗡𝗗𝗦𝗘𝗬 𝗚𝗥𝗔𝗛𝗔𝗠 𝗔-𝗧-𝗜𝗟 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝗣𝗔𝗥 𝗟'𝗔𝗥𝗠𝗘́𝗘 𝗥𝗨𝗦𝗦𝗘 ?

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Le sénateur Républicain Lindsey Graham, dont on vient d'apprendre la mort inattendue, n'était pas seulement l'un des plus proches de Donald Trump ; il était aussi connu pour l'être l'un des plus fanatiques antirusses de l'entourage présidentiel, où il militait ouvertement pour la destruction de la Russie par des armes nucléaires. Il était aussi un soutien inconditionnel d'Israël et poussait à la guerre contre l'Iran, et à l'assassinat de tous les dirigeants iraniens.

Sa mort très soudaine a été annoncée dans la nuit du 11 au 12 juillet 2026, alors que strictement rien ne le laissait présager. Les détails de cette mort sont étranges. Lindsey Graham était en effet en visite à Kiev vendredi 10 juillet, et c'est officiellement juste à son retour aux États-Unis qu'il aurait été terrassé par une brutale crise cardiaque. Son décès sur le coup aurait été constaté à Washington.

Seulement voilà : on apprend simultanément qu'à Kiev : ce sénateur pousse au crime, ami de Trump et de Zelensky, a visité vendredi 10 une usine nouvelle ultra-secrète de fabrication de drones... et que cette usine a précisément été pulvérisée par une frappe russe vendredi 10... De là à penser -que le Sénateur Graham a été enseveli sous les décombres, -que son corps a été rapatrié en secret et en urgence par un avion militaire aux États-Unis, -et que sa mort a été présentée comme naturelle pour éviter d'afficher une terrible humiliation, il n'y a qu'un pas.

Un pas que certains franchissent, et que les médias mainstream vont bien sûr qualifier de «conspirationnistes». Il n'en demeure pas moins que la concomitance des événements (visite de l'usine ultra-secrète à Kiev, destruction de l'usine par une frappe russe, annonce soudaine de la mort de Lindsey Graham) laisse pantois.

S'il devait se révéler dans les prochains jours que Lindsey Graham est en effet mort au cours de cette frappe russe, nul doute que ce serait un signe particulièrement puissant envoyé par Vladimir Poutine à Donald Trump sur le fait :

-que les services de renseignement russes sont extrêmement performants

-que les nouveaux missiles russes sont d'une précision chirurgicale

-que la décision de Trump, annoncée lors du dernier sommet de l'OTAN à Ankara, de faire fabriquer des missiles Patriot en Ukraine, a reçu sa première rétorsion - et que la patience de Moscou est arrivée à son terme.

Ce serait aussi un sacré pied-de-nez envoyé par Poutine puisque Lindsey Graham avait publiquement appelé à l'assassinat de Poutine le 3 mars 2022... (cf tweet ci-dessous). Ce serait une nouvelle et spectaculaire confirmation de l'adage «La vengeance est un plat qui se mange froid».