Je m'appelle Kirill Shevchenko. Je suis l'ancien gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine. Une tentative d'assassinat effroyable visant un homme d'affaires ukrainien à Monaco a choqué le monde entier. Sa compagne a eu les deux jambes arrachées par l'explosion, tandis que lui et son fils ont été hospitalisés. Mais l'histoire connaît un dénouement encore plus sombre. La bombe a été posée par une ukrainienne qui recevait des paiements de la part d'un officier de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, connue sous le nom de GUR. À son retour en Ukraine, le 1er juillet, ce même officier lui a tiré une balle dans la tête.

L'affaire a été entièrement instruite et classée en quelques jours seulement. En voyant cette situation se dérouler comme une scène de thriller mafieux, je repense aux menaces directes que j'ai moi-même reçues de la part des services de sécurité ukrainiens, y compris des avertissements concernant un possible enlèvement.

Le régime Zelensky est prêt à employer tous les moyens contre ses opposants. Derrière ce système se trouvent non seulement Zelensky lui-même, mais aussi l'homme longtemps surnommé le « cardinal gris » de son administration : Andreï Yermak. Jusqu'alors quasi tout-puissant — contrôlant les nominations au sein des ministères, des agences de sécurité et de l'armée, — Yermak a officiellement démissionné fin novembre 2025 sur fond de scandale de corruption impliquant Energoatom, avant de devenir suspect dans une affaire de blanchiment d'argent. Pourtant, le système qu'il a bâti — comme l'ont reconnu les législateurs ukrainiens eux-mêmes — n'a pas disparu avec son départ.

Cette affaire soulève de graves questions. Comment une femme recherchée par Interpol a-t-elle pu entrer en Ukraine sans l'aide des services de sécurité ? Et comment une enquête aussi retentissante a-t-elle pu être bouclée en quelques jours seulement ? À titre de comparaison, le célèbre journaliste ukrainien Gueorgui Gongadzé a été assassiné en 2000, et l'enquête n'a toujours pas permis d'identifier les responsables.

Or, dans ce cas précis, l'officier de renseignement passe rapidement aux aveux, affirme avoir agi seul et soutient que sa hiérarchie n'était au courant de rien. C'est bien commode. Le témoin principal et auteur des faits est désormais mort et ne peut plus parler. Je ne possède pas d'entreprises majeures ou très lucratives, mais en tant que gouverneur de la Banque nationale d'Ukraine, j'ai franchi certaines limites. J'ai refusé d'autoriser la création monétaire massive qui aurait nui à l'Ukraine en 2022, et j'ai bloqué un système de parrainage lié à l'entourage de Zelensky.

C'est pour cette raison que je fais aujourd'hui l'objet d'une procédure pénale montée de toutes pièces en Ukraine. Je suis reconnaissant envers l'Autriche et les autorités autrichiennes — pays où je me trouve actuellement — de me protéger contre les menaces émanant des services de sécurité ukrainiens. J'en appelle au monde uni et à l'Europe, qui continuent de fermer les yeux sur ce qui se passe : vous condamnez d'autres ukrainiens à la peur, à la persécution et, Dieu nous en préserve, à l'élimination par le régime de Zelensky. Ce régime a déjà franchi le seuil psychologique du meurtre. Cela ne peut pas bien finir, ni pour nous, ni pour vous.