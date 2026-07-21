Que faire contre les canicules ?

Traduction

La capacité des géo-ingénieurs à supprimer les précipitations est bien supérieure à celle de les augmenter. Dans le cas des Palisades, il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant huit mois. Ce n'est pas un hasard.

J'ai évoqué les zones de pression atmosphérique qu'ils peuvent manipuler — et qu'ils manipulent effectivement ; ce faisant, ils peuvent agir sur les flux de vent en surface et créer des configurations de vents zonaux extrêmes. C'est ce qui crée les conditions propices à une telle virulence des incendies, et cela relève indubitablement de la géo-ingénierie. Nous avons mis la main sur un document de l'armée américaine de 140 pages, que nous avons publié, intitulé « Les incendies de forêt comme arme militaire ».

Ce document désignait 17 sites aux États-Unis comme zones d'étude. Los Angeles en faisait partie.