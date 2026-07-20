L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) ont publié leur rapport sur les couvertures vaccinales nationales

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mesvaccins.net Patrick GEROME, le 19/07/2026

La vaccination est l'une des interventions de santé publique les plus rentables, responsable d'environ 4,4 millions de décès par an.

En 2025, la couverture vaccinale (CV) mondiale pour la troisième dose du vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC3) – souvent utilisée comme indicateur de la qualité des services de vaccination systématique offerts aux enfants par les pays – s'élevait à 85 %, selon les dernières estimations de l'OMS et de l'UNICEF.

Malgré les efforts continus déployés pour rétablir et renforcer la CV au-delà des niveaux pré-pandémiques (2019), 19,6 millions d'enfants, n'étaient toujours pas vaccinés ou l'étaient insuffisamment en 2025. De plus, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin, souvent appelés enfants « zéro dose », a atteint 13,5 millions, contre 12,8 millions en 2019.

La rougeole, en raison de sa forte transmissibilité, agit comme un indicateur précoce des lacunes en matière d'immunité au sein de la population. La CV par le vaccin antirougeoleux (VAR) est ainsi souvent utilisée comme indicateur de protection. En 2025, la CV de la première dose du VAR (VAR1) a atteint 86 %, 19 millions d'enfants n'ayant pas reçu ce vaccin potentiellement vital. Ces chiffres restent inférieurs au seuil de CV de 95 % nécessaire pour prévenir les épidémies, réduire la mortalité et atteindre les objectifs d'élimination.

L'accès aux vaccins essentiels pour lutter contre les maladies n'est pas universel et varie selon les régions et les pays.

La CV contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) – un indicateur indirect de l'accès aux services de vaccination – variait de 49 % en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Yémen à 99 % dans 41 pays, dont 9 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 8 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans 25 pays, la CV DTC1 était inférieure à 80 %. La plupart de ces pays se situaient en Afrique de l'Est et australe (n=5), en Asie de l'Est et dans le Pacifique (n=4) et en Afrique de l'Ouest et centrale (n=4).

À l'échelle mondiale, plus de la moitié (plus de 50 %) des enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin sont concentrés dans seulement neuf pays : le Nigéria, la République démocratique du Congo, le Yémen, l'Inde, l'Indonésie, l'Éthiopie, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Angola. Cependant, certains pays très peuplés contribuent fortement aux chiffres mondiaux, malgré des taux de CV élevés. Par exemple, en 2025, l'Inde comptait 696 000 enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin (5 % du total mondial), malgré une CV de 97 % pour une cohorte de 22,6 millions de nourrissons survivants.

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