L’Iran informe Vance que Kushner et Witkoff exploitent les accords de paix pour blanchir des délits d’initiés

Les responsables ont estimé à 9 milliards de dollars les profits tirés des délits d’initiés liés à la guerre en juin et ont officiellement exigé que la moitié de cette somme soit allouée à l’Iran.

Le 17 juillet 2026 – mondialisation.ca

Les négociateurs iraniens ont adressé un avertissement privé au vice-président américain JD Vance plus tôt cette année, affirmant que les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner “abusent” de leurs pouvoirs dans le cadre des négociations pour tirer profit des marchés financiers, a rapporté Drop Site News le 16 juillet.

Les négociateurs iraniens ont transmis ces avertissements à Vance par l’intermédiaire d’un médiateur lors des pourparlers qui se sont tenus fin juin au lac des Quatre-Cantons, en Suisse, lui précisant que ces deux hommes se soucient davantage de tirer profit d’informations privilégiées sur les négociations que de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre contre l’Iran.

Les négociateurs ont également déclaré que Jared Kushner a divulgué à plusieurs reprises des détails des négociations au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Un responsable américain a d’ailleurs déclaré à Axiosque Steve Witkoff et Jared Kushner “s’entretiennent presque quotidiennement avec Benjamin Netanyahu” et avec le chef du Mossad.

La prise de contact avec Vance est intervenue après que Téhéran a déjà tenté d’alerter la Maison Blanche sur le comportement des deux hommes, en présentant des preuves selon lesquelles “des personnes proches du président [américain] [Donald] Trump” exploitent la guerre contre l’Iran et les développements diplomatiques pour manipuler les marchés financiers, tout en mettant en garde contre le “rôle globalement destructeur de Witkoff lors des négociations précédentes”.

Depuis le début de la guerre fin février, les analystes financiers ont observé une tendance aux paris spéculatifs et à des positions inhabituellement fortes sur les marchés liés à la guerre – contrats à terme sur le pétrole, actions du secteur de l’énergie et marchés prédictifs –, souvent précédés d’annonces de Trump programmées juste avant l’ouverture des marchés le lundi aux États-Unis, alimentant les soupçons du public quant à un éventuel délit d’initié.

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