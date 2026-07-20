Incendies de forêt et glyphosate : examen d'un sujet tabou

Ce qui a été pulvérisé. Ce qui brûle. Ce que nous respirons.

Michelle Perro, MD 19 juillet 2026

Avant de me lancer dans ce texte — qui tient à la fois de l'exposé, du coup de gueule et, bien sûr, du débroussaillage —, je tiens à saluer Anne Temple, la productrice de mon podcast. Nous préparions le prochain épisode lorsqu'elle a évoqué la qualité de l'air épouvantable dans sa région, due aux incendies canadiens. Elle a alors posé la question : que devient le glyphosate lorsqu'il brûle ?

Je pensais tout savoir sur le glyphosate, mais là, j'étais sèche. N'en étant pas certaine, j'ai dû me frayer un chemin à travers les ronces et m'engouffrer dans le terrier du lapin blanc.

Cet article est dédié à tous les Canadiens formidables que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans des circonstances des plus malheureuses, y compris les esprits brillants à l'origine de la *National Citizens Inquiry* (Enquête nationale des citoyens).

C'est parti…

Nous sommes en juillet 2026. Plus de 900 incendies de forêt font rage au Canada, de l'Ontario au Manitoba et au-delà, tandis que les brasiers de la région des *Boundary Waters*, dans le Minnesota, ont traversé la frontière dans les deux sens. La fumée a enveloppé le Washington Monument et le Lincoln Memorial d'une brume gris orangé. Detroit, Chicago et Minneapolis enregistrent certaines des pires qualités d'air de la planète. La Ligue majeure de baseball a reporté des matchs. La course de caisses à savon (*Soap Box Derby*) a annulé ses événements. Le président menace d'imposer des droits de douane. Des millions d'Américains, du Midwest à la région médio-atlantique, consultent des applications de qualité de l'air, colmatent leurs fenêtres et ressortent les masques N95 de tiroirs restés fermés depuis la pandémie.

Les modèles générant ces relevés de qualité de l'air suivent une seule variable : la masse de particules fines (PM₂.₅) par mètre cube d'air. Ils ne cherchent pas à savoir ce qui se trouve sur ces particules. Ils ne modélisent pas ce qui se passe lorsque des millions d'hectares de forêts traitées au glyphosate brûlent et que la fumée traverse tout un continent.

Aucune autorité de régulation en Amérique du Nord n'a jamais posé cette question. Non pas parce qu'il est impossible d'y répondre, mais parce que personne n'y a été contraint.

L'ampleur des épandages

Le Canada ne suit pas sa propre consommation de glyphosate au niveau fédéral. Il n'existe aucune base de données nationale. Les informations dont nous disposons proviennent de données provinciales parcellaires, souvent obtenues grâce à des demandes d'accès à l'information.

Une étude de Sapinski et Surette (2023) portant sur le Nouveau-Brunswick le confirme : au Canada, aucune autorité — fédérale ou provinciale — ne surveille la présence de glyphosate dans l'environnement ou au sein des populations humaines. Les seules analyses effectuées le sont par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui contrôle les taux de résidus de glyphosate dans les denrées alimentaires.

Nouveau-Brunswick : Le secteur forestier représente 61 % de l'utilisation totale de glyphosate. Quatre-vingt-trois pour cent des épandages sont réalisés par hélicoptère. Environ 0,5 % des terres forestières sont traitées chaque année ; ce chiffre peut sembler faible sur une base annuelle, mais il devient considérable lorsqu'on le cumule sur plusieurs décennies. Le Nouveau-Brunswick traite par épandage une superficie forestière près de dix fois supérieure à celle de la Nouvelle-Écosse (province de taille comparable) et se classe au deuxième rang, juste derrière l'Ontario, pour la surface totale traitée.

Colombie-Britannique : Plus de 430 000 hectares traités depuis les années 1970, un chiffre qui grimpe à 738 000 si l'on inclut les épandages répétés.

Ontario : Rivalise avec le Nouveau-Brunswick, voire le dépasse. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis.

Québec : A interdit l'épandage aérien de pesticides en forêt en 2001. L'industrie a survécu. Cette pratique n'est pas indispensable ; c'est un choix.

L'acteur dominant au Nouveau-Brunswick, J.D. Irving Limited, utilise le glyphosate pour éliminer les feuillus et accélérer la croissance des conifères destinés à la production de pâte à papier et de bois d'œuvre. La logique économique est simple : traiter les feuillus pour récolter plus rapidement les résineux. La logique écologique, quant à elle, n'a jamais été mise à l'épreuve face aux incendies de forêt.

Aspects chimiques

Le glyphosate (N-phosphonométhylglycine) se décompose au-delà de 198 °C. Aux températures atteintes lors d'incendies de forêt (entre 600 et 1200 °C), il se dégrade presque instantanément. Toutefois, cette destruction s'accompagne d'une transformation.

Narimani et da Silva (2020) ont cartographié ce processus : le glyphosate libère de l'acide phosphoreux, produisant des intermédiaires de type imine qui réagissent avec la vapeur d'eau pour former des amines simples et des composés carbonylés. Mackie et Kennedy (2019) sont allés plus loin en identifiant la sarcosine et la diméthylamine (DMA) comme produits de décomposition (leur étude, fait révélateur, avait été commandée pour évaluer la sécurité de l'incinération des stocks de glyphosate). Conditions contrôlées. Températures régulées. Systèmes d'épuration des gaz. Un incendie de forêt ne correspond à aucune de ces situations.

Les zones de combustion lente (couvées) brûlent à des températures inférieures à 500 °C ; ce niveau de chaleur suffit à volatiliser le glyphosate, mais pas nécessairement à le détruire totalement. Le rapport du Service des forêts de l'USDA (USDA Forest Service) reconnaît d'ailleurs ce qui suit dans son résumé :

« Les études menées sur les herbicides et les insecticides indiquent que les incendies à haute température (> 500 °C) dégradent thermiquement la plupart des pesticides. Les feux à combustion lente (< 500 °C) sont susceptibles de volatiliser des quantités importantes de certains pesticides. Les analyses d'exposition montrent que, même dans ces conditions de combustion lente, les pesticides présents dans ou sur les combustibles forestiers ne présentent pas de risque significatif pour la santé humaine. »

…puis écartent le risque en se fondant sur des données relatives aux brûlages dirigés.

Et, plus loin dans le document, ils admettent que leur analyse des risques reposait sur la combustion de bois traité aux herbicides dans une cheminée, et les marges de sécurité calculées supposaient une volatilisation totale, ce qui est « irréaliste ». C’est sur cette base qu’ils ont écarté l’existence d’un risque. Une cheminée. Pas 900 incendies de forêt. Pas des mégafeux. Pas des décennies d’accumulation d’AMPA dans le sol.

AMPA : pire que le glyphosate

Dans le sol, le glyphosate se dégrade en acide aminométhylphosphonique (AMPA). Ce dernier est trois à six fois plus toxique pour les organismes aquatiques et bien plus persistant. La demi-vie du glyphosate dans le sol varie de 1,5 à 53 jours, selon les conditions du sol (comme le pH). Celle de l’AMPA s’échelonne de 26 à 45 jours par temps chaud, et peut atteindre 958 jours selon certaines études. Lors d’une expérience en lysimètre, le glyphosate et l’AMPA représentaient encore, à eux deux, 59 % de la quantité initialement épandue 748 jours après le traitement.

L’AMPA est également plus stable thermiquement. Son point d’ébullition avoisine les 358 °C, contre 230 °C pour le glyphosate. Sa demi-vie à 1 000 K est de 4 millisecondes, contre 0,1 pour le glyphosate. Lors d’une combustion lente (couvaison), l’AMPA peut se volatiliser sans se décomposer entièrement et se recondenser sur les particules de fumée à mesure que le panache refroidit.

Le sol forestier des zones traitées recèle des années d’accumulation d’AMPA. Lorsqu’il brûle, la totalité de cette substance est susceptible d’être libérée.

La fumée, vecteur de produits chimiques

Le phénomène de remobilisation par le feu des substances chimiques fixées au sol est avéré et documenté ; il ne relève pas de la simple spéculation.

Genualdi et al. (2009) ont détecté des pesticides (dacthal, endosulfan et γ-HCH) dans la fumée d’incendies sibériens parvenue jusqu’en Oregon et dans l’État de Washington. L’analyse des sols a révélé une perte de 34 à 100 % de la masse de pesticides sur les parcelles brûlées.

Primbs et al. (2008) ont relevé des concentrations élevées de pesticides dans un observatoire isolé de l’Oregon lors du passage de masses d’air provenant d’incendies en Alaska et dans l’ouest du Canada.

Une étude portant sur des particules fines (PM₂.₅) issues d’incendies de forêt et collectées dans le Maryland — à plus de 1 600 kilomètres de la source — a permis de détecter des molécules organiques phosphorées. Les chercheurs ne recherchaient pourtant ni le glyphosate ni l’AMPA. Il s'agit toutefois, dans les deux cas, de composés organophosphorés. La présence de phosphore dans la fumée transportée sur de longues distances correspond à ce que l'on s'attendrait à trouver si ces substances étaient véhiculées par le panache de fumée.

Aucune étude n'a spécifiquement mesuré la présence de glyphosate ou d'AMPA dans la fumée des feux de forêt. Les méthodes existent, mais ni le financement ni le mandat ne sont au rendez-vous.

Nos enfants : des poumons qui en paient le prix

Par rapport à leur poids corporel, les enfants respirent deux fois plus d'air que les adultes. Leurs voies respiratoires sont plus étroites et leurs systèmes de détoxification sont immatures. Lorsque la fumée des feux de forêt entraîne une hausse de 3,82 μg/m³ des concentrations de PM₂.₅ à l'échelle d'un pays entier, le calcul est d'une cruauté implacable : plus de particules par respiration, plus de respirations par minute et, à l'avenir, davantage d'années de dommages accumulés.

Le chiffre de 64 300 décès chroniques attribués aux incendies de 2023 ne reflète que la mortalité. Il ne dit rien des diagnostics d'asthme, des visites aux urgences, des jours d'école manqués ou des effets cognitifs d'une neuro-inflammation chronique causée par l'inhalation de particules. De plus, aucun modèle n'a pris en compte les substances transportées par ces particules — comme le glyphosate, l'AMPA, la diméthylamine ou des fragments de phosphore — dont la toxicité par inhalation n'a jamais été évaluée en combinaison. Imaginez ce scénario chez un enfant de cinq ans.

Une lacune institutionnelle

Les autorités réglementaires ont autorisé l'épandage aérien de glyphosate en se fondant sur un modèle statique : le produit chimique se fixe au sol, se dégrade avant d'atteindre les cours d'eau et l'exposition se limite à la période d'épandage. L'incendie n'apparaît dans aucune étude d'impact environnemental. Cela n'a jamais été le cas.

En 2016, le médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a publié une évaluation sanitaire concluant que les mesures en place étaient suffisantes. Ce rapport, accueilli avec scepticisme, est paru en pleine controverse liée au CIRC, alors que l'OMS avait classé le glyphosate comme « probablement cancérogène » l'année précédente. Toutefois, le problème de fond est d'ordre structurel : l'évaluation ne pouvait pas modéliser l'exposition liée à la combustion, faute de données disponibles.

Aucune administration canadienne ne surveille la présence de glyphosate ou d'AMPA dans l'environnement ou au sein des populations humaines. Il n'y a ni surveillance de l'air, ni surveillance de l'eau, ni biosurveillance des communautés exposées. Aucun test n'est effectué sur les pompiers forestiers — véritables « canaris dans la mine » dans ce contexte particulier — que ce soit avant, pendant ou après leurs interventions sur des incendies touchant des zones ayant fait l'objet d'épandages.

Sa propre analyse amène le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) à écarter les risques liés à la présence de pesticides dans la fumée, au motif que la fumée elle-même est déjà si toxique que le pesticide n'ajoute rien de significatif. Cet argument ne tient que si l’on considère comme acceptable la toxicité intrinsèque de la fumée des feux de forêt. Or, elle ne l’est pas. Et les populations qui la respirent n’ont jamais souscrit à ce raisonnement erroné.

Le Québec a interdit l’épandage aérien de pesticides en forêt en 2001. L’industrie a survécu. Le reste du Canada a fait un choix différent. Ce choix entraîne des conséquences, et ces conséquences brûlent aujourd’hui, avec un impact à l’échelle mondiale.

Les autorités réglementaires ont autorisé l’épandage aérien de glyphosate en partant du principe que la forêt reste sur place. Ce n’est pas le cas. Au plan chimique, le glyphosate et l’AMPA se décomposent sous l’effet de la chaleur en amines, en acide phosphoreux et en composés carbonylés. La science atmosphérique indique que les pesticides volatilisés par les incendies parcourent des milliers de kilomètres en se propageant avec la fumée. Les archives institutionnelles montrent qu’aucune autorité de réglementation n’a jamais fait le lien entre ces deux domaines de connaissances pour en évaluer les implications pour les personnes qui respirent la fumée.

La question n’est pas de savoir si le glyphosate et les produits de décomposition comme l’AMPA sont présents dans la fumée. La chimie confirme leur présence. La question est de savoir pourquoi, après des décennies d’épandage et des années de méga-incendies, aucun organisme ne les a jamais mesurés, et ce qu’ils craignent de découvrir si quelqu’un finissait par le faire.

Ce que vous pouvez faire

Ce problème ne nécessite pas de nouvelles recherches scientifiques. Les méthodes d’analyse existent. Les protocoles d’échantillonnage sont standardisés. Ce qui manque, c’est la volonté politique de poser la question ; c’est là que vous intervenez.

Contactez vos représentants. Si vous vivez dans un État ou une province touché par la fumée des incendies de forêt — ce qui, en 2026, concernera la majeure partie de l’Amérique du Nord — posez une question simple à vos élus : un organisme a-t-il mesuré la présence de glyphosate ou d’AMPA dans la fumée que je respire ? Si non, pourquoi ?

Exigez des réponses de la part des organismes concernés. Voici les services qui détiennent le mandat, les données, ou les deux :

• USDA Forest Service (Service des forêts des États-Unis), Rocky Mountain Research Station — Flagstaff, Arizona. Demandez si l’étude de l’an 2000 sur les incendies et les pesticides a été mise à jour et si son évaluation des risques s’applique aux méga-incendies traversant des zones où des épandages ont été effectués pendant des décennies.

• EPA Office of Air and Radiation (Bureau de l’air et des rayonnements de l’EPA) — Demandez si la surveillance des particules fines (PM₂.₅) inclut une spéciation chimique pour les pesticides ou leurs produits de décomposition thermique. Demandez pourquoi ce n’est pas le cas.

• Service canadien des forêts (Ressources naturelles Canada) — Demandez si le Canada tient une base de données nationale sur l’épandage de pesticides en forêt et s’il a déjà croisé les données d’épandage avec celles des incendies.

• Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique — Demandez si la province a modélisé le devenir du glyphosate ou de l’AMPA lors d’incendies de forêt sur les 738 000 hectares de forêts ayant fait l’objet d’épandages.

• Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick — Demandez si la province a effectué des mesures de la qualité de l’air ou une biosurveillance des pompiers concernant le glyphosate, alors qu’il s’agit de la juridiction qui traite la plus grande proportion de ses forêts au pays.

Soutenez la surveillance indépendante. Des organisations comme le « Breathe Project » et divers laboratoires universitaires de chimie atmosphérique disposent de l’équipement et de l’expertise nécessaires. Il ne leur manque que le financement. Si vous en avez les moyens, soutenez financièrement les groupes qui surveillent la qualité de l'air en allant au-delà de la simple mesure de la masse des particules fines (PM₂.₅) — ceux qui cherchent à savoir de quoi sont composées ces particules, et pas seulement quelle en est la quantité.

Protégez-vous ainsi que votre famille. En attendant que les institutions s'adaptent — un processus qui prendra des années —, équipez votre domicile d'un système de filtration d'air HEPA. Portez un masque N95 (ou de qualité supérieure) lorsque les indices de qualité de l'air grimpent en flèche. Gardez les fenêtres fermées hermétiquement lors des épisodes de fumée. Ces mesures réduisent l'exposition aux particules, ainsi qu'aux substances potentiellement transportées par celles-ci (ce que nous ne pourrons confirmer qu'une fois des mesures effectuées).

N'attendez pas une autorisation pour protéger vos poumons.

https://michelleperromd337477.substack.com/p/forest-fires-and-glyphosate-an-examination