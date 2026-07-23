Le Parlement muscle sa riposte contre rave-parties, rodéos et protoxyde d'azote

France-Soir Publié le 23 juillet 2026 - 17:05

Le Parlement a adopté définitivement, mardi 21 juillet, le projet de loi Ripost sur la tranquillité publique. Organiser une free party pourra valoir deux ans de prison, la vente de protoxyde d'azote aux particuliers sera interdite et les rodéos urbains encourront des sanctions renforcées. Le texte scelle une alliance entre le Rassemblement national, le centre et la droite, face à une gauche unie dans l'opposition.

Le vote s'est joué en une seule journée. Après une adoption au Sénat en début d'après-midi, les députés ont suivi dans la foulée à l'Assemblée nationale, par 351 voix contre 179, rapporte Franceinfo. Une version de compromis du texte, porté par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, avait été validée la veille en commission mixte paritaire. Le Rassemblement national a joint ses voix à celles du centre et de la droite pour l'emporter face à une gauche unie dans l'opposition. Nuñez a salué un texte qui fait "le choix de l'intransigeance avec la délinquance". Seule déconvenue pour l'exécutif, la suppression d'un article étendant les interdictions administratives de stade à d'autres lieux de rassemblement, votée par le PS, LR et le RN, ainsi que le rejet d'un amendement du député Paul Midy sur l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique dans les commerces.

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