Pourquoi cette étude sur les vaccins n'a jamais été publiée ? - Interview avec Matthew Del Bigtree

Vous savez, le syndrome de mort subite du nourrisson (MSN) — que je rebaptise « syndrome de mort subite liée à la vaccination » — eh bien, c'est évident, n'est-ce pas ? Le lien de causalité est établi grâce à l'analyse statistique du délai très court entre la vaccination et le décès des nourrissons, un phénomène observé à maintes reprises sur des milliers de cas documentés. Pourtant, nous vivons dans un monde où l'industrie qui tire profit de ces pratiques nie tout en bloc et, comme vous venez de le dire, va même jusqu'à blâmer les parents. Cela dit, Andy, je pense que la prise de conscience du public progresse, surtout depuis le COVID.

Ainsi, au cours des six dernières années environ, la sensibilisation s'est accrue, mais à ce jour, des nourrissons continuent d'être tués ou de devenir autistes instantanément. Ce crime odieux contre l'humanité perdure encore aujourd'hui. Que doit-il se passer de plus pour que nous mettions fin à cette pratique barbare ? À ce sujet, je citerais l'exemple du sénateur Cassidy : l'autre jour, il a déclaré sans équivoque qu'il existait une abondance de preuves scientifiques démontrant que les vaccins ne causaient pas l'autisme, et que quiconque suggérait le contraire frôlait la malveillance.

C'est à cela que nous sommes confrontés au plus haut niveau politique, chez des personnes qui ont accès aux micros et l'oreille des médias. Cette mère, elle, n'a manifestement pas l'oreille des médias, si ce n'est pour être purement et simplement condamnée. Le problème avec Cassidy, c'est qu'il ignore manifestement qu'il s'exprime depuis une position d'ignorance — une position très dangereuse, car Nick Hulsher et Peter McCullough viennent de publier une étude analysant les 136 publications ayant examiné (ou prétendu examiner) le lien entre vaccins et autisme, y compris 12 comparaisons de l'état de santé d'enfants entièrement vaccinés par rapport à des enfants non vaccinés.

Ils démontrent sans équivoque, et concluent, que les vaccins administrés tôt dans l'enfance et la multiplicité des vaccins infantiles constituent le facteur de risque modifiable le plus important — le facteur de risque modifiable majeur — pour les troubles du spectre de l'autisme. En d'autres termes, c'est évitable. Ils représentent le facteur de risque modifiable le plus important.

Ils constituent la cause environnementale. Il est évident que Cassidy n'a pas lu ceci ; pourtant, il affirme que ces vaccins sont sûrs et qu'il n'existe aucun lien avec l'autisme, tout en recevant — je n'en doute pas — des sommes considérables de l'industrie pharmaceutique pour sa campagne. Heureusement, si tel est le cas, ces campagnes n'ont pas porté leurs fruits et il ne rempilera pas pour un nouveau mandat au Sénat.

L'ignorance perdure donc. Toutefois, je suis optimiste ; lorsque je me suis engagé au départ, à peine une poignée de personnes dans le monde étaient prêtes à aborder cette question épineuse de la sécurité des vaccins et de leur lien éventuel avec l'autisme. Aujourd'hui, grâce à des personnes comme vous — celles qui ont rédigé des articles scientifiques ou réalisé des films, notamment le dernier documentaire percutant de Del Bigtree, *An Inconvenient Study* — et surtout à cause du COVID, les gens se sont véritablement interrogés sur la confiance qu'ils accordent aux autorités sanitaires, à l'industrie pharmaceutique et aux fabricants de vaccins ; dans de très nombreux cas, ils ont décidé de ne plus se plier à ces exigences ni de suivre le mouvement.

En fin de compte, Mike, c'est le marché qui l'emporte. Vous le savez bien : le marché a toujours le dernier mot. Or, le marché, c'est le consommateur ; en l'occurrence, ce sont les parents. Ces parents diront : « Non, nous ne vous faisons plus confiance. Vous nous avez trompés. » « Vous avez trahi notre confiance et nous ne suivrons pas vos recommandations. » Les autorités ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Ni à vous ni à moi : elles sont seules responsables de l'érosion de la confiance du public envers les diktats de la santé publique.

Je pense aussi au nombre de défenseurs de la sécurité vaccinale qu'elles ont elles-mêmes suscités en raison de ces vaccins toxiques à l'origine de cas d'autisme chez les enfants. Je pense par exemple à l'avocat Brian Festa, de l'organisation *We the Patriots* : c'est à cause de son fils qu'il s'est informé sur le sujet et qu'il est devenu un militant pour la liberté sanitaire. Il réalise des vidéos très éclairantes.