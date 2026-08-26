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Ciel Voilé

Conférence ondes scalaires et champ de torsion : Par Alexandre Rusanov et Cédric Reynaud !

26 Août 2026, 07:13am

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