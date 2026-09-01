Alerte Phonegate interpelle toute l’Europe sur le « Dieselgate » des télécoms

Equipe Phonegate • 1 Sep 2026

Surveillance du marché européen : Alerte Phonegate interpelle les autorités sur le contrôle des logiciels de DAS

Aucun régulateur européen n’est aujourd’hui en mesure de vérifier pleinement les logiciels d’émissions des téléphones. En effet, ces programmes peuvent modifier le comportement de l’appareil lors des tests d’exposition aux ondes. C’est le constat qu’Alerte Phonegate a adressé la semaine dernière à chaque autorité nationale de surveillance du marché en Europe.

Le parallèle avec le Dieselgate est direct. Dans l’automobile, des dispositifs logiciels modifiaient le comportement des véhicules pendant les tests antipollution. De même, dans les téléphones mobiles, des mécanismes logiciels non divulgués peuvent modifier la puissance d’émission, les antennes ou le comportement de l’appareil lors des essais de débit d’absorption spécifique DAS.

Derrière cette faille réglementaire majeure, c’est une question de santé publique. Comment garantir que l’exposition réelle des utilisateurs est correctement évaluée lorsque les mécanismes logiciels qui pilotent les émissions ne peuvent pas être contrôlés indépendamment ?

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