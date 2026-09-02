La jugulaire maritime de l’Ukraine, ou le coût du blocus des ports de la mer Noire

L’exposition du marché du blé au blocus de la mer Noire est plus grave que celle du pétrole au blocus d’Ormuz — une affirmation choc compte tenu de l’année que vient de connaître le marché pétrolier.

Larry Johnson – Le 1er septembre 2026 – mondialisation.ca

Voici pourquoi le blocus russe porte un coup fatal à l’Ukraine. Sur le plan économique, l’Ukraine est un pays dont la survie dépend entièrement d’environ quelque 370 kilomètres des eaux contestées sur sa côte sud. Au-delà de la cartographie des lignes de front et des débats sur l’aide internationale, la dure réalité de l’économie de guerre ukrainienne tient à sa capacité à générer des devises étrangères, à équilibrer son budget et à assurer la viabilité financière de ses exploitations agricoles et de ses aciéries repose presque entièrement sur une poignée de ports de la mer Noire situés autour d’Odessa. La Russie le comprend bien mieux que la plupart des soutiens occidentaux de l’Ukraine, ce qui explique pourquoi, durant l’été 2026, Moscou a tenté de résoudre par le feu ce qu’elle refusait de régler par la flotte en 2022 : clôturer les ports et asphyxier l’économie sous-jacente.

Pourquoi ces ports sont-ils si importants ?

Les voies maritimes ukrainiennes de la mer Noire acheminent environ 90 % des exportations agricoles du pays et la majeure partie de sa production minière et métallurgique — minerai de fer, acier et autres matières premières lourdes et à faible marge que le réseau ferroviaire enclavé ne peut transporter à un coût compétitif. Plus de 60 % des exportations totales de l’Ukraine, en valeur, et une grande partie de ses chaînes d’importation essentielles transitent par plusieurs ports en eaux profondes, regroupés sous le nom de “Grand Odessa” : Odessa elle-même, Chornomorsk et Pivdennyi (anciennement Yuzhny). À elle seule, l’agriculture représente environ 60 % des recettes d’exportation du pays, et la grande majorité de ce tonnage de céréales et d’oléagineux est acheminée par voie maritime. L’Ukraine est le quatrième exportateur mondial de céréales et l’un des principaux fournisseurs d’huile de tournesol. Ces positions sont le fruit de l’activité de ces ports.

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