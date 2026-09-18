"Armes de contrôle spatial" : ce que les États-Unis viennent d'avouer

France-Soir Publié le 18 septembre 2026 - 10:04

Les États-Unis ont, pour la première fois, reconnu publiquement qu’ils disposent d’armes en orbite. Le 14 septembre, à National Harbor, près de Washington, le secrétaire à l’Air Force Troy Meink a déclaré que le pays possède désormais des « armes de contrôle spatial en orbite », capables de défendre les forces américaines contre une action hostile, a rapporté le New-York Times. Il n’a précisé ni le type d’armes, ni la date de leur mise en service.

Le lendemain, le général Douglas Schiess, nouveau chef des opérations spatiales, a confirmé que des « Guardians » de la US Space Force manœuvrent déjà ces systèmes. Selon lui, il était temps de le dire, face aux progrès chinois et russes, notamment des satellites capables de « saisir » un autre engin et de le déplacer d’orbite. Pékin a répondu en s’opposant à une « course aux armements dans l’espace ».

« Space control » désigne la capacité de contester et de maîtriser l’espace, de brouiller, dégrader, voire détruire si nécessaire, un moyen adverse, au sol comme en orbite. La Space Force parle de moyens « cinétiques » et « non cinétiques », offensifs ou défensifs. Meink n’a pas dit lesquels sont déjà là-haut.

La suite :

www.francesoir.fr/politique-monde/armes-de-controle-spatial-ce-que-les-etats-unis-viennent-d-avouer