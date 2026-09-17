Des propagandistes clandestins du Pentagone surveillent illégalement les Américains opposés à la guerre

The Grayzone et Wyatt Reed Mondialisation.ca, 16 septembre 2026

Mi-août, une militante conservatrice utilisant le pseudonyme numérique “Datarepublican” a discrètement admis avoir été employée par le Pentagone en tant que “fonctionnaire spéciale”. Pendant des mois, elle a encaissé un salaire versé par le gouvernement tout en menant intensément un lobbying en ligne en faveur des aventures impérialistes du président Trump et en répertoriant les détracteurs les plus virulents dans une base de données numérique.

Datarepublican a été identifiée en 2025 comme étant Jennica Pounds, une mère de famille résidant dans l’Utah qui compte près d’un million d’abonnés, dont la raison d’être déclarée est de “combattre les communistes” – une étiquette qu’elle applique sans retenue à quiconque s’affiche plus à gauche que Barry Goldwater [membre du parti républicains considéré comme le refondateur du mouvement conservateur aux États-Unis].

Et elle n’est pas la seule. Jennica Pounds s’est imposée comme le visage d’une nouvelle vague d’influenceurs de droite employés secrètement par le ministère américain de la Guerre pour diffuser de la propagande pro-gouvernementale. Le 29 août, des journalistes du Washington Post ont révélé qu’au moins trois autres activistes numériques travaillent clandestinement pour le Pentagone, qui les désigne soit comme des agents spéciaux du gouvernement (SGE), soit comme ce que l’armée américaine appelle des “experts hautement qualifiés” (HQE).

Parmi les membres de l’armée d’influenceurs du Pentagone figurent le colonel à la retraite de l’armée de l’air Rob Maness, ainsi que les colonels à la retraite de l’armée de terre Kurt Schlichter et Thomas Anderson. À l’instar de Jennica Pounds, Anderson opérerait également dans un relatif anonymat jusque récemment, publiant sous le pseudonyme Twitter “Cynical Publius”.Schlichter, quant à lui, est un troll de droite prolifique qui a souvent fantasmésur le nettoyage ethnique et l’extermination des Palestiniens.

Cette opération serait en violation de deux lois fédérales, la loi Hatch et la loi Smith-Mundt, qui interdisent respectivement aux fonctionnaires de se livrer à des activités politiques pendant leurs heures de travail et de diriger leurs activités de propagande vers la population américaine.

Les militants d’extrême droite précités sont les seuls connus à avoir travaillé secrètement pour le ministère de la Guerre. Mais ces révélations sur la propagande rémunérée du Pentagone interviennent alors que l’armée américaine multiplie les partenariats obscurs avec d’éminents influenceurs conservateurs, comme Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, figure de proue du TPUSA, nommée en mars par Trump au Conseil des visiteurs de l’Académie de l’armée de l’air afin de perpétuer “l’héritage” de l’activiste conservateur assassiné.

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