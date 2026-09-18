La fin du Royaume-Uni ?

Uriel Araujo Mondialisation.ca, 17 septembre 2026

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord signent le protocole d’accord de Cardiff : les dirigeants celtiques prévoient une scission historique, tandis que Trump attise les tensions en Irlande

Pour la première fois, les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord font pression conjointement pour mettre fin au Royaume-Uni. Le pacte de Cardiff, associé au soutien affiché de Trump à la réunification de l’Irlande, soulève de sérieuses questions quant à l’avenir de la Grande-Bretagne, à la position de l’OTAN en matière nucléaire – et au deux poids deux mesures de l’Occident en matière d’autodétermination.

Les États-nations et les empires ne sont ni éternels ni des entités naturelles. Ils apparaissent et disparaissent, à l’instar de Rome, et plus récemment de l’Union soviétique et de la Yougoslavie. Le Royaume-Uni (RU) ne fait pas exception.

Dans un rebondissement sans précédent cette semaine, les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord représentent tous des partis qui souhaitent que leurs nations celtiques quittent l’Angleterre et le Royaume-Uni.

Le 14 septembre 2026, le Premier ministre écossais John Swinney, le Premier ministre gallois Rhun ap Iorwerth et la Première ministre d’Irlande du Nord Michelle O’Neill ont tous signé (en tant que chefs de parti) un protocole d’accord à Cardiff aux côtés de la présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald. Ils ont déclaré que l’ère de Westminster « touchait à sa fin » et ont appelé Londres à se préparer à un changement constitutionnel. L’Écossais Swinney souhaite organiser un référendum sur l’indépendance d’ici 2031.

Ainsi, pour la première fois depuis la décentralisation, les trois nations ont à leur tête des dirigeants favorables à l’indépendance ou à la réunification de l’Irlande. L’Écossais Swinney a prédit que l’actuel Premier ministre britannique, Andy Burnham, serait « le dernier » du Royaume-Uni. Le pacte met l’accent sur l’autodétermination et un avenir lié à l’Union européenne (UE).

La suite :

https://www.mondialisation.ca/la-fin-du-royaume-uni-lecosse-le-pays-de-galles-et-lirlande-du-nord-signent-le-protocole-daccord-de-cardiff-les-dirigeants-celtiques-prevoient-une-scission-historique-tandis-que-trump-attis/5710532