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Ciel Voilé

Matt Landmann : incendies et géo-ingénierie

6 Septembre 2026, 17:52pm

Maintenant que nous sommes confrontés à tous ces incendies à travers le pays — et à une véritable « saison des feux », un phénomène que je n'ai pas connu durant ma jeunesse — et que tout le monde doit subir la fumée, en particulier dans le Nord-Est et l'Ouest des États-Unis, il est temps d'aborder le lien entre la géo-ingénierie, les *chemtrails* et ces incendies. D'une part, les substances dispersées lors des épandages d'aérosols — qu'il s'agisse d'injections d'aérosols stratosphériques (SAI), de gestion du rayonnement solaire (SRM), de *chemtrails* ou de géo-ingénierie, quel que soit le nom qu'on leur donne — sont composées d'oxyde d'aluminium et de sels de baryum, qui sont des accélérateurs de combustion brevetés. Ainsi, des accélérateurs de feu sont pulvérisés sur nos forêts.

 

Par ailleurs, l'aluminium pénètre dans les arbres ; or, c'est un agent dessiccateur, ce qui signifie qu'il assèche les tissus et empêche les arbres d'absorber l'eau. Ensuite, lorsque des incendies de forêt se déclarent, au lieu d'utiliser les technologies dont nous disposons pour provoquer de la pluie et éteindre les feux — des technologies qui existent depuis longtemps, les brevets remontant même aux années 1890, soit dit en passant —, les autorités génèrent du vent sur ces incendies, ce qui ne fait qu'aggraver la situation.

 

Nous avons donc des accélérateurs de combustion brevetés — qui sont aussi des agents dessiccateurs — pulvérisés sur nos forêts. Nous constatons une absence de pluie artificielle alors que la géo-ingénierie le permettrait ; à la place, on génère du vent au-dessus des incendies, les rendant plus violents. Réfléchissez-y tant que c'est encore légal.

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