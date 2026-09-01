La gifle islandaise : 82,5 % de participation pour dire NON à l'UE

France-Soir Publié le 31 août 2026 - 19:01

Samedi, les Islandais ont répondu à une question simple : "L'Islande doit-elle rouvrir les négociations d'adhésion avec l'Union européenne ? " Dimanche, le décompte de la télévision publique RÚV a tranché. 52,8 % de non, 47,2 % de oui et une participation record de 82,5 %. Le gouvernement de Kristrún Frostadóttir, pourtant favorable au oui, a promis de s'incliner jusqu'à la fin de son mandat, en 2028.

Cinq points d'écart tout de même, on a connu pire chez nous... parfois même taxé de plébiscite. Bref, Reykjavik a dit oui, le nord-ouest, le nord-est et le sud ont dit non, parfois à plus de 60 %. La pêche a pesé plus lourd que les discours sur l'Arctique. RFI le rappelait à la veille du scrutin, 90 % des entreprises du secteur s'opposaient à une adhésion. L'île vend déjà presque tout ce qu'elle produit dans le marché unique, via l'Espace économique européen. Elle est dans Schengen, elle n'a pas d'armée et n'a pas non plus, pour une majorité d'électeurs, envie de céder la clé de ses eaux.

L'élargissement est encore présenté comme l'affaire des pays pauvres, ou des États en guerre, et la file d'attente actuelle donne clairement prise à cette lecture. Ukraine, Moldavie, Albanie, Monténégro, Les Echos décrivaient en juillet un "super mardi" de l'élargissement, quatre candidats poussés d'un même mouvement. Podgorica vise 2028. Kiev et Chisinau avancent au nom de la survie autant que du PIB.

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