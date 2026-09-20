Le mondialisme et la Chine

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Le mondialisme a été vendu avec la promesse de prospérité. En réalité, il a représenté la plus grande redistribution de la richesse de l’histoire humaine. Le mondialisme signifiait la fermeture des usines occidentales, l’ouverture des frontières et le déplacement des emplois vers là où cela était moins cher et plus pratique. L’ouvrier industriel à Vienne, dans la région de la Ruhr ou dans l’Ohio est devenu chômeur ou a été repoussé vers des emplois dans le secteur des services à bas salaires. En même temps, les profits ont explosé pour les intermédiaires qui ne produisent rien. Les conglomérats financiers, les importateurs, les géants de la logistique, les plateformes technologiques et les consultants se sont emparés de la marge entre la production bon marché en Asie et les ventes onéreuses en Occident.

Le résultat est une élite mondiale super-riche et un prolétariat laissé-pour-compte, endetté. La classe moyenne – l’épine dorsale de toute société libre – a été écrasée. Cela représente la plus forte flambée des inégalités en un siècle. Sans le mondialisme, la Chine ne serait jamais sortie de terre. L’Occident a tout donné à la Chine, y compris son admission à l’OMC en 2001, alors même que la Chine n’avait ni véritable économie de marché ni système d’État de droit. C’était un transfert volontaire de technologies : quiconque voulait produire en Chine était forcé de céder sa propriété intellectuelle. L’Occident a fermé les yeux sur le travail forcé, les subventions d’État, la manipulation monétaire et le vol de technologies. Des capitaux à hauteur de trillions de dollars ont été injectés directement en Chine. L’Occident a démantelé sa propre base industrielle et l’a reconstruite en Chine.

L’Occident a financé un État totalitaire de surveillance qui utilise désormais l’argent occidental pour se réarmer, racheter des ports stratégiques, monopoliser les matières premières et exercer un levier sur nous. La Chine ne s’est pas élevée malgré l’Occident, mais parce que l’Occident mondialiste l’a construite ainsi. Le profit à court terme a été priorisé sur la sécurité nationale, la souveraineté industrielle et la stabilité de la main-d’œuvre locale. Une élite sans racines, apatride, à New York, Bruxelles, Berlin et Shanghai se sent chez elle partout et n’assume de responsabilité nulle part. À sa suite restent des communautés abandonnées, dépouillées de leur industrie et de leur mobilité ascendante, entièrement dépendantes de chaînes d’approvisionnement contrôlées par une puissance étrangère. Ceci n’était pas une erreur. C’est ainsi que le système a été conçu pour fonctionner.