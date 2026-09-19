Ce que l'Europe appelle "biomasse"

https://x.com/Electroversenet/status/2094153183262384508

L'Europe qualifie la biomasse de « propre », mais la réalité est brutale.

Pour alimenter sa « transition verte », l'UE brûle chaque année des millions de tonnes de granulés de bois, expédiés depuis les États-Unis et le Canada. L'Europe abat des forêts à l'autre bout du monde, les broie en granulés et les expédie par l'Atlantique pour les brûler dans ses centrales électriques.

Sans surprise, les émissions totales ici sont plus élevées que celles de la simple combustion de charbon, selon des études évaluées par les pairs réalisées par les propres conseillers scientifiques de l'UE. Mais des pays comme le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas le font quand même, parce que cela compte techniquement comme zéro émission de carbone.

Brûler des forêts et l'appeler « vert » n'est pas une politique climatique, c'est de la comptabilité créative