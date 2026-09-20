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Ciel Voilé

Provenance des produits pétroliers en France

20 Septembre 2026, 18:05pm

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119697

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https://www.fipeco.fr/fiche/Les-taxes-sur-les-carburants

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