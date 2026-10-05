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Ciel Voilé

Grève des lycéens, à l'aube de l'acte III, un petit rappel sur les droits et les devoirs

5 Octobre 2026, 17:49pm

Grève des lycéens, à l'aube de l'acte III, un petit rappel sur les droits et les devoirs

 

France-Soir  Publié le 05 octobre 2026 - 16:41

À la veille de l'acte III de la mobilisation lycéenne prévu ce mardi 6 octobre, la question n'est plus seulement celle des moyens accordés aux lycées, mais aussi celle des règles qui encadrent la rue. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, l'a lui-même rappelé sur RTL, affirmant que le droit de manifester "c'est un acte de démocratie, j'allais dire sociale, classique et organisée. C'est une liberté qui se respecte et qui se protège", tout en condamnant les violences.

Mais le bilan pèse déjà lourd. À Lens, vers 10 h 30 ce lundi, un élève de 15 ans, en seconde au lycée professionnel Auguste-Béhal, a eu la main arrachée aux abords de l'établissement, touché par une grenade de désencerclement, où 200 à 250 jeunes étaient rassemblés. 

 

 

La suite :

 

www.francesoir.fr/societe-justice/greve-des-lyceens-l-aube-de-l-acte-iii-un-rappel-sur-les-droits-et-les-devoirs

 

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