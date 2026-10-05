Où est passé le Pr Fourtillan ? Pierre Barnérias

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@BarneriasPierre

Ce n’est pas dans mon habitude d’être inquiet. Un maître mot essaie de donner une direction à ma petite vie terrestre : la confiance. Mais là, je viens d’apprendre la condamnation du Pr Fourtillan à 4 ans de prison ferme pour avoir, entre autres, tenté de soigner des malades d’Alzheimer ou autres maladies. 4 ans de prison ferme pour avoir voulu soigner alors que le vaccin Covid a fait des millions de victimes en parfaite santé. Et cela sans jamais faire sourciller la presse… Passons.

Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est la disparition du professeur depuis juin dernier malgré une telle condamnation. Ce père de famille de 81 ans reste introuvable ?! On lui reproche notamment d'avoir organisé des essais cliniques non autorisés sur près de 400 personnes, dont des malades d'Alzheimer et de Parkinson.

En décembre 2025, Fourtillan a été hospitalisé sous contrainte dans un établissement psychiatrique à Ajaccio. D'après les informations publiées à l'époque, ses propres enfants avaient demandé cette hospitalisation parce qu'ils étaient inquiets pour lui. Puis il est sorti. Quand ? C'est justement ce que je cherche à savoir. J'ai cherché cette date. Je ne la trouve nulle part. En juin 2026, il était déjà introuvable. Il ne s'est pas présenté à son procès. Et le 1er octobre, il ne s'est pas présenté non plus pour entendre le jugement qui le condamne à quatre ans de prison ferme. Le tribunal a donc délivré un mandat d'arrêt.

Mais pendant tout ce temps, il était où ? Comment un homme de 82 ans, qui sort d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte, qui est poursuivi dans une affaire aussi lourde et qui doit répondre devant la justice, peut-il disparaître pendant des mois sans que personne ne soit capable de nous dire quand il a quitté l'hôpital ni où il se trouve ? On nous parle aujourd'hui de son mandat d'arrêt comme si tout commençait le 1er octobre. Mais non. En juin, il était déjà introuvable. Alors oui, je suis très inquiet.

C’est tout simplement anormal qu'un homme dans cette situation puisse disparaître pendant des mois et qu'on ne sache même pas précisément quand il a quitté l'hôpital psychiatrique dans lequel il avait été interné. Pourquoi personne ne cherche à savoir quand il est sorti ? Qui l'a vu pour la dernière fois ? Pourquoi était-il déjà introuvable en juin ? Pourquoi personne ne semble se poser ces questions ? On ne disparaît pas comme ça. Pas lorsqu'on est un homme de 82 ans qui vient de sortir d'une hospitalisation psychiatrique et qui fait l'objet de poursuites judiciaires. Et oui, je pense aussi à Hold-Up. Fourtillan faisait partie des personnes qui apparaissaient dans ce film.

Et depuis, plusieurs personnes qui y avaient participé sont mortes ou ont disparu de la vie publique. Est-ce que ça prouve quelque chose ? Non. Est-ce que ça m'empêche de trouver certaines coïncidences troublantes ? Non plus. Un homme a disparu. Une condamnation tombe des mois après qu'il soit devenu introuvable. Un mandat d'arrêt arrive alors qu'il n'était déjà plus là.

Et une question toute simple à laquelle personne ne semble pouvoir répondre : OÙ EST PASSÉ LE PROFESSEUR FOURTILLAN ? J'espère sincèrement qu'il est vivant et qu'on va rapidement le retrouver. Mais je préfère poser la question plutôt que d'attendre qu'on nous annonce un jour qu'on l'a retrouvé mort quelque part et qu'on nous explique ensuite que son âge, son état de santé et son passage en psychiatrie permettent de tout expliquer.