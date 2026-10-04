Preuves reliant les cendres volantes de charbon en aérosols à l'augmentation des incendies de forêt à l'échelle mondiale et à la perte d'ozone stratosphérique

J. Marvin Herndon, Ph.D.1 & Mark Whiteside, M.D., M.P.H.2

1. Transdyne Corporation, Dewees Island, SC 29451 USA

2. Key West, FL 33040 USA

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Résumé : Près de quatre décennies d'efforts n'ont pas permis d'enrayer l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, ce qui suggère que la cause sous-jacente de ce phénomène a peut-être été mal identifiée. En 2022, nous avons avancé l'hypothèse que les cendres volantes de charbon en aérosols constituent des particules capables de nucléer la glace et de réagir avec l'ozone, servant ainsi de source alternative et de plateforme d'activation pour le chlore, le brome et l'iode. Il est établi que les cendres volantes de charbon peuvent détruire l'ozone par divers autres mécanismes. Nous avons récemment démontré que les analyses élémentaires de ces cendres concordent parfaitement avec les données publiées sur les particules stratosphériques, données que nous avons désormais complétées par des informations relatives aux incendies de forêt à l'échelle mondiale. Les cendres issues d'incendies de forêt diffèrent de celles produites en laboratoire par la combustion de bois, car elles contiennent une composante riche en fer. Nous démontrons la cohérence entre, d'une part, les données sur la composition élémentaire et la lixiviation aqueuse des cendres volantes de charbon et, d'autre part, les données relatives aux incendies de forêt. Depuis près de 30 ans, des particules présentant les caractéristiques des cendres volantes de charbon sont dispersées par voie aérienne (via le trafic aérien) dans la haute troposphère et la basse stratosphère, avant de retomber au sol. En 2018, nous avons expliqué comment les cendres volantes de charbon, largement déposées sur les terres émergées, préparent le terrain pour des incendies de forêt toujours plus dévastateurs. Ces incendies sont susceptibles de remettre en circulation les particules de cendres déposées sur les arbres, ainsi que sur le sol et la végétation sous-jacents. Au sein de ce réservoir commun, les composants des cendres d'incendie refroidissent, s'attirent et s'agglomèrent entre eux. Remises en circulation et incorporées aux fumées d'incendie, les cendres volantes de charbon peuvent être propulsées dans la stratosphère et y détruire l'ozone. Nous mettons en évidence un parallèle frappant entre la perte de surfaces forestières due aux incendies à l'échelle mondiale et un indicateur indirect de la présence de cendres volantes de charbon dispersées par voie aérienne. Cette compréhension fondamentalement nouvelle des cendres volantes de charbon et de leur recombinaison avec la fumée des incendies de forêt — ces deux types d'aérosols particulaires contribuant à l'appauvrissement continu de l'ozone stratosphérique — constitue une raison majeure pour laquelle la dispersion sous forme d'aérosols de ces cendres volantes doit cesser immédiatement.

Mots-clés : cendres volantes de charbon en aérosol, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, particules stratosphériques, Protocole de Montréal, trou dans la couche d'ozone, incendies de forêt, pertes dues aux incendies, rayonnement ultraviolet.

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