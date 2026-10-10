Reiner Fuellmich transféré dans une autre prison

Le premier appel téléphonique de Reiner à sa femme Inka. Aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2026, le Dr Reiner Fuellmich a pu passer son premier appel téléphonique à sa femme Inka depuis son transfert, la veille, de Bremerförde à Lingen. Ce que Reiner a relaté lors de cet appel confirme les inquiétudes que nous avions déjà concernant son transfert soudain de Bremerförde à Lingen.

En réalité, la situation était déjà suspecte la semaine dernière, lorsque le responsable de la détention provisoire, M. Heidkemper, a indiqué au Dr Fuellmich que le système n'indiquait plus Reiner comme étant en détention provisoire, mais comme relevant désormais du régime pénitentiaire ordinaire. M. Heidkemper a également précisé qu'il partait en congé pour une semaine. Comme par hasard ! En l'absence de M. Heidkemper, Reiner ne pouvait ni contester le transfert, ni le refuser, ni entreprendre immédiatement des démarches juridiques.

Hier, jeudi 8 octobre 2026, à 7 h 15 du matin, Reiner était en pleine conversation téléphonique lors d'un entretien lorsque des agents pénitentiaires ont fait irruption dans sa cellule. C'était inhabituel à cette heure-là. Reiner a interrompu l'entretien en disant qu'il rappellerait aussitôt.

Il n'en a pas eu la possibilité. Les gardiens présents dans sa cellule lui ont ordonné de prendre ses affaires, lui annonçant qu'il allait être transféré sur-le-champ. Reiner a rassemblé ce qu'il considérait comme ses effets personnels les plus importants.

Il n'a pas été autorisé à faire une valise, comme on peut l'imaginer. Il a pris sa brosse à dents, quelques documents et, surtout, le mémoire juridique qu'il rédige actuellement pour sa propre défense. Il a dissimulé ces papiers sous sa chemise.

Il a ensuite quitté la cellule avec les agents pour un transfert manifestement planifié bien à l'avance. À travers la porte fermée, Reiner a pu crier à l'occupant de la cellule voisine : « Je suis transféré à Lingen. » Cet homme, Björn — que nous en remercions — pour qui Reiner aidait à rédiger des requêtes et des conclusions juridiques, a appelé l'avocate du Dr Reiner Fuellmich, Maître A. C'est elle qui a informé l'épouse de Reiner, Inka, qui vit en exil au Mexique.

Voici ce qui a été expliqué oralement à l'avocate de la défense du Dr Reiner Fuellmich : en raison d'un manque de place au centre pénitentiaire de Bremer Förde, il n'a pas pu y purger sa peine. Découvrez la suite pour savoir ce qui s'est passé à son arrivée au centre de Lingen.

Il convient également de noter qu'à Bremer Förde, Reiner était autorisé à commander des produits de base tels que du lait, des yaourts, des pommes et du pain. Ces denrées sont livrées deux fois par mois, quinze jours après la commande. Ce vendredi 9 octobre 2026 était le jour prévu pour l'arrivée de la commande de Reiner à Bremer Förde.

La nourriture est désormais arrivée sur place, mais on ignore quand — ou même si — elle sera transférée vers son nouveau lieu de détention. Sera-t-elle expédiée en même temps que les affaires de sa cellule ? Ces affaires parviendront-elles directement à Reiner ou seront-elles placées dans le local de stockage des effets personnels, auquel il ne peut accéder que sur autorisation écrite ? Le Dr Fölmi se retrouve désormais privé du petit supplément alimentaire dont il dépend pour compléter des repas pénitentiaires par ailleurs médiocres et peu nutritifs. Cette situation est inhumaine.

Le transfert a duré sept heures. Un autre détenu devait être transféré à Verden en cours de route vers Lingen. Heureusement — si l'on peut employer ce terme dans un tel contexte —, Reiner n'a pas eu à passer la nuit à Verden.

Les chauffeurs ont déposé l'autre homme avant de poursuivre leur route vers Lingen. À son arrivée au service d'admission de l'établissement de Lingen — lieu de passage obligé pour tous, qu'il s'agisse de personnes en transit ou de nouveaux arrivants —, l'agent pénitentiaire chargé de l'accueil a secoué la tête et a demandé à Reiner : « Où sommes-nous censés vous placer maintenant ? » Nous n'avons pas de place.

Nous n'avons pas une seule cellule libre. Il s'est avéré qu'aucune cellule destinée à l'exécution de peines n'était libre à l'établissement de Lingen non plus. Quelle ingéniosité ! Ils l'ont placé dans une cellule d'admission provisoire au sous-sol, dans un état déplorable, humide et moisi.

Le Dr Reiner Fuellmich a raconté à son épouse Inka que le plafond s'élève à environ quatre ou cinq mètres de hauteur. Depuis le sol, on n'aperçoit qu'une fente laissant passer la lumière. Il y a un lit superposé.

Il a prévu de dormir dans la couchette supérieure pour s'éloigner du sol froid et humide. La préparation de cette cellule provisoire a consisté à allumer les radiateurs et à ouvrir l'unique fenêtre située juste sous le haut plafond. Lorsque Reiner s'assoit sur la couchette du haut, il peut entrevoir l'extérieur.

La nourriture, dit Reiner, est pire qu'à Bremerwerde. Le dîner d'hier était infect. Le petit-déjeuner d'aujourd'hui était un peu meilleur.

Et les suppléments alimentaires commandés par Reiner sont en train de pourrir quelque part. Ce n'est pas humain. Pouvez-vous imaginer la situation ? Bien entendu, Reiner n'a pas été autorisé à emporter de vêtements avec lui.

Il ne peut donc pas sortir, même si l'autorisation lui en était donnée. Il ne peut pas profiter de la promenade en extérieur, faute de vêtements adéquats. Il fait froid.

Reiner a froid. La défense du Dr Reiner Fuellmich a immédiatement engagé des poursuites judiciaires. Toute cette histoire dépasse le stade d'une simple série de rebondissements orchestrés, notamment en raison de l'enlèvement du Dr Reiner Fuellmich au Mexique par le BKA (l'Office fédéral de police criminelle allemand, équivalent national du FBI), les États-Unis ou la National Crime Agency du Royaume-Uni, agissant sur les instructions de la ministre de l'Intérieur de l'époque, N. Faser.

Et surtout en raison des mesures extrêmes — rappelant celles de Guantanamo — de ce que l'on appelle la « torture blanche » ou « propre », ordonnées par le juge Schindler du tribunal régional de Göttingen alors que le Dr Fuellmich se trouvait au centre pénitentiaire de Rostov, ce dernier est, avec une probabilité frisant la certitude, gravement traumatisé. Telle est la conclusion du rapport d'expertise déjà soumis par la psychologue Dr Andrea Christidis, qui intègre un bref rapport du Dr T. Kulken, spécialiste en médecine psychosomatique, ainsi qu'un rapport psychiatrique du psychiatre néo-zélandais Dr René de Monchie. Nous avons publié l'entretien avec le Dr René de Monchie sur la chaîne YouTube de Reiner, le « Reiner Fuellmich News Network ».

Voir le lien. Peu de détails ont été rendus publics concernant les mesures de torture extrêmes auxquelles Reiner a été soumis. Qui ne voit pas qu'il serait bénéfique pour le Dr Reiner Fölmi d'avoir un accès urgent à un spécialiste humain du traitement des traumatismes médicaux ? Les faits ? Ni le centre pénitentiaire de Bremerwörthe ni celui de Lingen ne sont en mesure de le lui fournir.

Même les soins médicaux de base ne sont pas garantis dans la prison, comme l'ont confirmé plusieurs détenus sous serment. Résumé des événements d'hier et d'aujourd'hui : le Dr Reiner Fuellmich a été transféré sans préavis du centre pénitentiaire de Bremerwörthe vers celui de Lingen le 8 octobre 2026.

L'explication orale fournie était que, faute de place à Bremerwörthe, il ne pouvait y purger sa peine. C'est tout simplement faux. À son arrivée à Lingen, il s'est toutefois avéré qu'aucune cellule destinée à l'exécution de la peine n'y était libre non plus.

C'est inacceptable, d'autant plus qu'un autre détenu avait indiqué à Reiner, à Bremerwörthe, que deux cellules voisines de la sienne étaient libres. Par ailleurs, l'avocat de la défense a établi qu'au moins une cellule de l'unité d'exécution des peines du centre de Bremerwörthe était effectivement libre. Le Dr Fuellmich est actuellement détenu provisoirement au GVA Lingen, dans une cellule d'admission située au sous-sol ; celle-ci se trouve dans un état déplorable, humide et moisi.

Il ne peut pas sortir en promenade faute de disposer des vêtements adéquats. Il a froid. Envoyons dès maintenant beaucoup d'amour, d'énergie positive, de bonnes ondes, de prières et une lumière éclatante à Reiner.

Nouvelle adresse :

Dr. Reiner Fuellmich

JVA Lingen Haupthaus 3

Kaiserstraße 5

D - 49809 Lingen

Germany