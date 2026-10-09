Trois votes, trois sabotages, les ZFE tiennent par la vile ruse de certains députés

France-Soir Publié le 09 octobre 2026 - 14:20

Jeudi, à minuit pile, l'Assemblée nationale a refermé ses portes sur la proposition de loi visant à abroger les zones à faibles émissions, sans qu'aucun vote final n'ait eu lieu. Le règlement impose l'arrêt des débats à cette heure lors des journées réservées aux groupes d'opposition, et selon le rapporteur, certains députés ont multiplié les sous-amendements tout au long de la soirée pour qu'il en soit ainsi.

Après une séance trouée de suspensions et de rappels au règlement, Alexandre Jardin, qui suivait la scène pour le mouvement des Gueux, a écrit "le vote sur l’abrogation des ZFE a été empêché avec des artifices de procédure (obstruction de LFI, Écolos, Renaissance ) avec le concours délibéré du gouvernement car tous savaient que l’abrogation d’une injustice dénoncée par 8 Français sur 10 serait votée."

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