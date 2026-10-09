Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Trois votes, trois sabotages, les ZFE tiennent par la vile ruse de certains députés

9 Octobre 2026, 17:45pm

Trois votes, trois sabotages, les ZFE tiennent par la vile ruse de certains députés

Trois votes, trois sabotages, les ZFE tiennent par la vile ruse de certains députés

France-Soir  Publié le 09 octobre 2026 - 14:20

 

Jeudi, à minuit pile, l'Assemblée nationale a refermé ses portes sur la proposition de loi visant à abroger les zones à faibles émissions, sans qu'aucun vote final n'ait eu lieu. Le règlement impose l'arrêt des débats à cette heure lors des journées réservées aux groupes d'opposition, et selon le rapporteur, certains députés ont multiplié les sous-amendements tout au long de la soirée pour qu'il en soit ainsi.

Après une séance trouée de suspensions et de rappels au règlement, Alexandre Jardin, qui suivait la scène pour le mouvement des Gueux, a écrit  "le vote sur l’abrogation des ZFE a été empêché avec des artifices de procédure (obstruction de LFI, Écolos, Renaissance ) avec le concours délibéré du gouvernement car tous savaient que l’abrogation d’une injustice dénoncée par 8 Français sur 10 serait votée."

La suite :

www.francesoir.fr/politique-france/trois-votes-trois-sabotages-les-zfe-tiennent-par-la-vile-ruse-des-deputes

 

Vous aimerez aussi :
Le diesel, nouveau moteur de la géopolitique
Le diesel, nouveau moteur de la géopolitique
Guerre, rupture logistique, prix de l'énergie : le local nous sauvera ! - Hervé Juvin
Guerre, rupture logistique, prix de l'énergie : le local nous sauvera ! - Hervé Juvin
Trump met Macron sous ULTIMATUM : l'Europe FORCÉE de vider ses réserves de gazole !
Trump met Macron sous ULTIMATUM : l'Europe FORCÉE de vider ses réserves de gazole !
Nord Stream : Moscou confirme une volonté d’une réouverture des gazoducs avec l’Allemagne avec le soutien de l’AfD
Nord Stream : Moscou confirme une volonté d’une réouverture des gazoducs avec l’Allemagne avec le soutien de l’AfD
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso