RFK Jr et le génocide à Gaza - Mike Adams

RFK Jr. vient de nous révéler sa véritable nature : un défenseur du génocide à la tête du ministère de la Santé

08/10/2026 // Mike Adams // 6,4 k vues

De héros américain à zéro soutenant le génocide

Je n'ai pas cru à l'authenticité de la publication de RFK Jr. lorsqu'elle est apparue pour la première fois sous mes yeux. Je l'avais interviewé. Je l'avais défendu face à une presse hostile qui le traitait comme un cobaye de laboratoire. Je l'avais qualifié de héros américain et j'avais encouragé des millions de lecteurs à soutenir sa nomination à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS). Ainsi, lorsque j'ai vu ce message qualifiant de « risible » l'accusation de génocide portée contre Israël, mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait d'un *deepfake*, d'une provocation ou d'une opération sous faux drapeau maladroite.

Ce n'était pas un faux. Les tweets sont bien réels. Robert F. Kennedy Jr., l'actuel secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, a déclaré que les allégations de génocide émanant de Gaza relevaient de l'« accusation de crime rituel » (*blood libel*) et a attribué les critiques visant Israël à une campagne de propagande des Frères musulmans financée par le Qatar. Il ne s'agissait pas d'une coquille. Ce n'était pas une gaffe commise tard dans la nuit. C'était un aveu moral de la part de l'homme qui contrôle le HHS, la FDA, les NIH et l'ensemble de l'appareil fédéral de santé publique.

Je dois des excuses à mon public pour avoir fait confiance à cet homme. Ces excuses passent par un examen honnête de ses propos, de la signification juridique réelle de l'accusation de génocide et de ce que cela implique lorsqu'un secrétaire à la Santé et aux Services sociaux décide qu'une catégorie entière d'enfants ne mérite pas d'être défendue.

L'accusation de génocide n'est pas risible : elle est documentée

Le terme « génocide » possède une définition juridique ; il n'est pas nécessaire que l'anéantissement soit total pour que le crime soit constitué. Il requiert une intention doublée d'une action. Je me suis longuement exprimé sur la destruction délibérée de Gaza : des maisons rasées alors que des familles s'y trouvaient, des hôpitaux, des écoles et des églises bombardés, des travailleurs humanitaires et des journalistes tués, des immeubles résidentiels entiers réduits en poussière. Je tiens ce discours avec constance depuis des années, bien avant que cela ne devienne politiquement opportun. J'ai publiquement appelé au désarmement d'Israël et à la fin de son financement, j'ai déclaré que son adhésion aux Nations unies devait être révoquée et j'ai affirmé sans détour que tout dirigeant se rendant coupable de tels actes est un criminel de guerre.

Ce que l'État d'Israël a fait subir à la population palestinienne de Gaza ne relève pas de la guerre. Il ne s'agit pas de légitime défense. C'est l'extermination lente d'un peuple. J'ai évoqué la manière dont la société israélienne est conditionnée, dès l'enfance, à déshumaniser les Palestiniens ; j'ai raconté comment je me suis entraîné aux arts martiaux avec des instructeurs israéliens qui parlaient avec désinvolture de « nettoyer » la zone pour en chasser « tous les serpents », et comment près de 80 % des Israéliens soutiennent cette campagne militaire.

RFK Jr. ne peut invoquer l'ignorance. C'est un homme qui a consacré sa vie d'adulte à documenter les crimes d'institutions puissantes, à mettre au jour ce que les gouvernements font subir aux populations qu'ils jugent sacrifiables. Lorsqu'un tel homme regarde la situation à Gaza et qualifie cette accusation de ridicule, il ne présente pas un avis juridique divergent. Il sert de bouclier à des crimes de guerre, à un nettoyage ethnique et à des massacres de masse. Il fait savoir aux tueurs qu'il est de leur côté.

Le bouclier de l'antisémitisme et la calomnie liée aux Frères musulmans

Le second volet de la défense de RFK Jr. est plus insidieux que le premier. En laissant entendre que quiconque critique Israël est nécessairement à la solde du Qatar ou affilié aux Frères musulmans, il agit comme l'establishment le fait depuis des décennies : il instrumentalise les accusations d'antisémitisme pour réduire au silence toute critique morale d'une idéologie politique. Cet amalgame est un mensonge. Le sionisme est un programme politique, non un peuple. Le judaïsme est une foi, et non un chèque en blanc pour tout gouvernement prétendant le représenter. Des millions de Juifs à travers le monde s'opposent au sionisme, à l'occupation et aux actes commis à Gaza en leur nom. Prétendre le contraire revient à insulter le peuple juif tout entier en le réduisant à un lobby belliciste monolithique. J'ai vu cela se dérouler en temps réel au sein même des mouvements qui prétendent me représenter. J'avais prévenu, dans mes propres émissions, que MAHA manquait de la clarté morale nécessaire pour dénoncer ce qui arrivait aux enfants au Moyen-Orient. J'avais alors désigné cette question comme l'enjeu central qui déterminerait si le mouvement pour la liberté de choix en matière de santé constituait une cause morale ou un simple club partisan. Nous connaissons désormais la réponse.

Le message de RFK Jr. ne constitue pas un rempart contre l'intolérance. Il offre un cadre légitimant le génocide. Il transforme le témoignage moral en « crime de pensée » et fait de l'accusateur le véritable criminel. Lorsque le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux qualifie la description factuelle d'un massacre de masse d'urgence psychiatrique et de motif de suppression de financement, il nous révèle exactement qui il sert réellement.

Ce que cela implique pour le HHS, MAHA et la santé publique

Réfléchissez aux conséquences lorsqu'un homme qui justifie le meurtre d'enfants palestiniens détient le pouvoir de façonner les politiques de santé régissant la vie des enfants américains. Si RFK Jr. ...peut observer la destruction documentée d'une population pédiatrique et qualifier cela de mensonge, quelle confiance un parent peut-il avoir dans le fait qu'il s'interposera entre son enfant et l'industrie pharmaceutique qu'il avait juré de combattre ? Cet homme même qui nous assurait qu'il enquêterait sur toutes les causes possibles de maladies chroniques — y compris les plus controversées — utilise désormais sa tribune publique pour défendre un gouvernement étranger qui bombarde des hôpitaux et affame des civils jusqu'à la mort.

Et remarquez ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas abandonné la plateforme ARNm. Il n'a pas mis fin au système de « pantouflage » entre Big Pharma et les agences fédérales de santé. Au contraire, le ministère de la Santé (HHS) qu'il dirige a poursuivi les investissements dans la fabrication d'ARNm, allouant jusqu'à 125 millions de dollars pour automatiser la production d'ARN, alors même que la base du mouvement MAHA exigeait le démantèlement total de cette plateforme. Pendant ce temps, les dirigeants du MAHA ont publiquement averti lui et le président Trump qu'ils s'exposaient à des « conséquences politiques » s'ils ne retiraient pas les vaccins. Le schéma est sans équivoque : l'objectif n'a jamais été de mettre fin au complexe médico-industriel. Il s'agissait de capter l'énergie du mouvement pour la détourner de ses véritables cibles.

J'ai écrit que l'agenda de santé publique des régulateurs américains et des laboratoires pharmaceutiques s'apparente, en réalité, à un agenda de mort publique. J'ai affirmé que le mouvement MAHA se fragmente parce que ses dirigeants ont privilégié le pouvoir aux principes, et que ceux qui ont bâti cette coalition voient celle-ci être détournée par les institutions mêmes qu'ils cherchaient à démanteler. On ne peut réformer des institutions sous influence en restant à l'intérieur de ce système d'emprise. Lorsque l'homme que vous avez placé aux commandes se met à défendre un génocide au lieu de combattre les effets indésirables des vaccins pédiatriques, l'expérience a échoué. La marque MAHA est devenue un bouclier pour quelque chose de bien plus sombre. Un culte de la mort.

J'ai eu tort de lui faire confiance — et vous devriez cesser de croire en ce plan.

Je vous dois des excuses directes. J'ai soutenu RFK Jr. J'ai milité pour sa nomination. J'ai dit à mon public qu'il s'agissait d'une occasion historique de placer un homme de conscience à la tête du ministère de la Santé. J'avais tort. J'aurais dû accorder plus de poids à ce que je savais déjà : qu'il avait qualifié le génocide à Gaza de fiction lors d'un podcast, qu'il s'opposait à un cessez-le-feu et qu'il invoquait la « dénazification » comme euphémisme pour désigner une punition collective. J'ai laissé l'espoir d'une réforme l'emporter sur les preuves concernant sa personnalité. C'est une erreur que je ne commettrai plus.

La leçon profonde ne concerne pas un seul homme. Elle porte sur toute cette théorie du changement selon laquelle nous pourrions réparer l'empire en votant avec plus d'ardeur, en donnant plus bruyamment et en confiant nos questions morales les plus cruciales à un homme politique à l'image mieux soignée. Il y a des années, j'avais averti mon public que même les hommes aux meilleures intentions — Trump et RFK Jr. inclus — ne peuvent empêcher l'effondrement de l'empire américain, que le dollar se dirige vers une valeur nulle et que le système lui-même est structurellement corrompu, bien au-delà des enjeux d'une élection donnée. Je répète depuis des années qu'aucun cycle électoral, aucun candidat providentiel ni aucune urne ne pourra réparer des institutions conçues pour servir les puissants. L'épisode RFK Jr. confirme cet argument dans le sang. Comme je l'ai dit dans ma propre émission, même les dirigeants les mieux intentionnés ne peuvent sauver un empire qui s'effondre sous le poids de sa propre corruption.

Alors, cessez d'attendre. Cessez de croire au « plan ». Cultivez votre nourriture. Apprenez la phytothérapie. Tissez des réseaux locaux qui ne dépendent pas de l'approbation fédérale. Constituez-vous une réserve de monnaie saine. Prenez soin de votre corps grâce à une alimentation authentique, à la vraie lumière du soleil et à des remèdes naturels que vous pouvez cultiver dans votre propre jardin. Si vous recherchez des informations qui ne sont pas filtrées par le « ministère de la Vérité », tournez-vous vers les voix indépendantes : NaturalNews.com pour des reportages sans censure, BrightAnswers.ai pour des recherches par IA sans censure, BrightVideos.com pour des vidéos garantissant la liberté d'expression, et BrightLearn.ai pour des livres gratuits sur tous les sujets essentiels. La seule voie fiable pour l'avenir est l'autonomie.

Conclusion : Démissionnez dans la honte et préparez-vous.

RFK Jr. devrait démissionner. Pas dans six mois, pas après la prochaine audition au Sénat, ni après une transition visant à sauver les apparences. Il devrait démissionner dès maintenant, renoncer à toute fonction publique et passer le reste de sa vie à expliquer à l'histoire pourquoi il a utilisé la fonction de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux pour défendre des atrocités de guerre avérées. L'histoire ne sera pas clémente envers un homme qui s'est drapé dans l'héritage des Kennedy pour mieux s'en servir afin de blanchir un génocide. Et elle ne le devrait pas.

Je continue de prier pour l'humanité. Je crois toujours qu'il existe des dirigeants intègres et moraux. Ce que je ne crois plus, en revanche, c'est que ce système sous influence puisse les engendrer, ou qu'il suffise de demander gentiment pour qu'il se soucie soudainement du sort des enfants de Gaza — ou de ceux de l'Ohio, d'ailleurs. Les institutions nous ont révélé leur véritable nature. Je compte bien continuer à m'exprimer sans financement, sans autorisation et sans excuses, car en ce moment, le silence équivaut à de la complicité, tandis que la préparation est une question de survie. Telle est ma position, et je n'y renoncerai pas.

https://www.naturalnews.com/2026-10-08-rfkjr-told-us-who-he-really-files.html