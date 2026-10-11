STOP AUX ABEILLES MODIFIÉES !

Pétition aux responsables politiques européens et internationaux pour empêcher la dissémination incontrôlée dans la nature de biotechnologies qui modifient le Vivant

Des biotechnologies jusqu’ici confinées aux laboratoires pourraient être utilisées directement dans la nature, pour modifier le Vivant.



Parmi les applications envisagées : modifier génétiquement les micro-organismes qui vivent dans l’intestin des abeilles pour leur faire produire des substances contre certains parasites ou maladies.

Une manipulation qui transformerait les abeilles en usines à fabriquer des pesticides.



Ces micro-organismes modifiés sont vivants : une fois introduits dans le corps des abeilles, ils seront transportés sur chaque fleur. Certains peuvent se multiplier, évoluer, se transmettre à d’autres pollinisateurs et se disperser bien au-delà de l’endroit où ils ont été introduits, sans que l’on puisse contrôler leurs effets.



Les conséquences de cette modification de bactéries vitales pour les abeilles pourraient dépasser largement l’espèce visée et affecter des relations écologiques complexes entre les pollinisateurs et leur environnement que la science commence à peine à comprendre.



Nous refusons que les abeilles, les pollinisateurs et les écosystèmes deviennent le terrain d’expérimentation grandeur nature de technologies dont les effets pourraient être irréversibles.



Nous, citoyennes et citoyens, demandons aux responsables politiques européens et internationaux de faire respecter un strict principe de précaution avant toute dissémination de biotechnologies qui peuvent affecter le Vivant.



NOUS DEMANDONS solennellement :

• Des connaissances scientifiques robustes avant toute dissémination, et une veille scientifique continue. Aucun déploiement dans la nature tant que les connaissances ne permettent pas d’évaluer les risques de manière rigoureuse et indépendante. Une veille doit permettre de détecter les risques émergents et de réexaminer les décisions à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques.



• Des protocoles exigeants et adaptés pour évaluer les risques et contrôler les effets. Avant toute autorisation de commercialisation ou de dissémination, ces protocoles doivent prendre en compte la capacité des organismes à persister, se multiplier, se propager et évoluer, ainsi que leurs effets sur d’autres espèces, leurs effets indirects et cumulatifs et leur dispersion au-delà des frontières.



• Un cadre réglementaire fondé sur les effets sur le Vivant, sans angles morts. Les règles et les procédures de contrôle doivent s’appliquer selon les caractéristiques et les effets potentiels des organismes ou des produits, sans se limiter à une liste de techniques existantes. Aucune nouvelle technologie ne doit pouvoir échapper à l’évaluation et au contrôle au seul motif qu’elle n’entre pas dans les catégories prévues.



Face aux intérêts économiques considérables qui poussent au développement de ces technologies, nous voulons faire entendre une autre voix : celle des citoyens, des agriculteurs, des scientifiques, des médecins, des associations qui refusent que le Vivant devienne un laboratoire à ciel ouvert.

Signez la pétition :

https://mobilisation.pollinis.org/stop-abeillesmodifiees-e